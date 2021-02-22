Qualcomm yeni parmak izi teknolojisi için geri sayıma geçti

Son dönemde ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisinin hayli popüler olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bu teknoloji henüz fiziksel parmak izi okuyucuları kadar iyi çalışmıyor. Bunun da belli başlı sebepleri mevcut.

Hali hazırda IPS LCD panellerde bu teknoloji kullanılamıyor. Yani bir telefonda ekran altı parmak izi okuyucusunun yer alması için mutlaka OLED ekran kullanılması gerekiyor. Gerçi Xiaomi bu teknolojiyi IPS LCD panellerde de çalıştırdığına dair bir video yayınlamıştı. Fakat bu teknoloji somut bir modelde karşımıza çıkmadı.

Hız konusunda da ekran altı parmak izi okuyucularının hala beklenen seviyede olmadığını belirtmek gerekiyor. En azından fiziksel okuyucularla karşılaştırıldığında böyle bir sonuç karşımıza çıkıyor. Fakat bu durum yakında değişecek diyebiliriz.

Qualcomm’un ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisinde önde gelen isimlerden biri olduğu zaten biliniyor. Yani bu teknolojiyi pazarlayan ilk isimlerden birisi de Qualcomm’du.

İKİ KAT DAHA HIZLI

Geçtiğimiz haftalarda önemli bir etkinlik düzenleyen ABD merkezli teknoloji devi yeni nesil optik parmak izi okuyucusunu da tanıttı.