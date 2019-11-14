Rabia Naz Vatan'ın babası gözaltına alındı

GİRESUN (AA) - Giresun Valiliği, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, baskı ve tehditte bulunarak hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K.K, T.D, C.C. ile baba Şaban Vatan'ın gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 12 Nisan 2018'de Eynesil ilçesinde ikametinin önünde ağır yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülmekte olan adli tahkikatın sürdüğü, 8 Kasım 2019'da 12 milletvekilinden oluşan meclis araştırma komisyonunun Giresun merkez ve Eynesil ilçesinde çalışma ziyareti yaptığı belirtildi.

Komisyonun faaliyetlerini tamamlayıp Giresun'dan ayrılmasından sonra baba Şaban Vatan tarafından tanık Mürsel Küçükal'a yönelik gerek sosyal medya üzerinden gerekse aleni olarak tehdit ve hakaretlerde bulunulduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"13 Kasım 2019 günü saat 17.57'de Eynesil Emniyet Müdürlüğü 155 Polis imdat hattını arayan E.K'nin 'Ören yolu Dedeli Küme Evleri üst kısmında bir inilti ve bağırma seslerini' ihbar etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler olay yerine intikal etmiştir. Görevli ekibin evine gittiği Mürsel Küçükal, tanımadığı ince uzun boylu bir bayanın, yanına gelerek Şaban Vatan'ın ikametinin orada Meclis Komisyonunun kendisini beklediğini söylediğini, Rabia Naz hadisesinin vuku bulduğu yere eşi ile beraber geldiğini, burada tanımadığı 3 şahsın evin yanında yol üzerinde beklediğini gördüğünü, şahısların kendisine Rabia Naz'ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediklerini, kendisinin korkudan yere yatarak defalarca süründürüldüğünü, akabinde Şaban Vatan ve yanında bulananların (kendisini meclis araştırma komisyonu üyesi milletvekilinin yardımcısı olarak tanıtan C.C, yanında bulunan K.K. ve T.D.) kendisini atölyeye soktuklarını, tehdit ve gözdağında bulunduklarını beyan etmiştir."