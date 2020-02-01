‘Rafet Efendi’ yakalandı! Banka hesabı hareketleri ortaya çıktı

11 Ekim 2019 tarihinde tutuklanan Şaban Ö. ve çete üyeleri hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede ’Rafet Efendi’ lakaplı Şaban Ö. ve çete üyeleri hakkında ’dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 2 ila 16 yıl arasında hapis cezası isteniliyor. 'RAFET EFENDİ'NİN BANKA HESAPLARI İNCELENDİ İddianamede, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, Dini İnanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından hakkında 2 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar hapis cezası istenilen ‘Rafet Efendi’ lakaplı Şaban Ö.’nün ve örgüt üyelerinin vatandaşlardan ‘sadaka’ adı altında aldıkları ve banka hesapları aracılığıyla gönderilen paraların miktarları ortaya çıktı. İddianamede yer alan, çete lideri Şaban Ö. ve çete üyelerinin hesap hareketleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından alınan verilere de yer verildi. İddianamede, yapılan banka hesapları tespitlerinde Şaban Özdil’in banka hesaplarına, şüpheli ve mağdurlar tarafından 208-2019 yılları arasında 101 bin 947 TL para gönderdiği, T.B.S., B.Ş., E.Ş. ve E.Ş. isimli şüphelilerin hesaplarına ise çok sayıda vatandaş tarafından farklı tarihlerde toplam 79 bin 660 TL para aktardığının belirlediği bilgisi yer aldı. Ayrıca iddianamede mağdur olarak ifadesi yer alan İ.K. isimli bir vatandaşın, oğlu Ş.T.K.’nin R.D. isimli şüpheli aracılığı ile Şaban Ö.’ye 48 bin TL para gönderdiğini söylediği belirtildi.

KREDİ ÇEKEN VATANDAŞI EVİNİ ALARAK CEZALANDIRMIŞ İddianamede Şaban Ö.’nün bir bankadan kredi çeken bir vatandaşı cezalandırmak için evini aldığı telefon ses kayıtlarına da yer verildi. İ.P. isimli bir vatandaşa bankadan para çektiği için günaha girdiğini söyleyen şahsa, kendisini cezalandırdığını söyleyerek, evini kendilerine vermesi gerektiğini söylediği belirtildi. İ.P. İsimli şahsın olayla ilgili, ‘Ben kredi kullanmadan dolayı manevi olarak huzursuz hissedince Şaban Ö.’ye kredi kullandığımı söyledim. O da, ‘Günaha girdiğimi, cennetini kaybettin, faize bulaştın’ demesi üzerine ben de ne olacağını sordum. Bunun üzerine bana, “Allah senden yazlık evini istedi, cennetin için günahların silinmesi için bana fısıldadı” dedi. Ben o an şaşardım, ancak faize bulaştığım için kendisine emin olmak adına bir daha sordum. O da bana kesin ve net bir ses tonuyla, ‘Yazlığını vereceksin” dedi. Ben de üzerimde manevi bir baskı hissedince ve o an ağlayınca, tamam dedim” ifadeleri de iddianamede yer aldı.