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‘Rafet Efendi’ yakalandı! Banka hesabı hareketleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 09:17 | Son Güncelleme

Kocaeli’de kendisini ’Hızır Aleyhisselam’, olarak tanıtıp vatandaşlardan sadaka adı altında para, arsa, araba, ziynet eşyası alan ve ‘Rafet Efendi’ lakabıyla ile tanınan Şaban Ö. ve 8 çete üyesi Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak tutuklandı. Şaban Ö.’nün incelenen banka hesaplarına 1 yıl içerisinde vatandaşlar tarafından 101 bin 947 TL para gönderildiği ortaya çıktı.

‘Rafet Efendi’ yakalandı! Banka hesabı hareketleri ortaya çıktı

11 Ekim 2019 tarihinde tutuklanan Şaban Ö. ve çete üyeleri hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede ’Rafet Efendi’ lakaplı Şaban Ö. ve çete üyeleri hakkında ’dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 2 ila 16 yıl arasında hapis cezası isteniliyor.

'RAFET EFENDİ'NİN BANKA HESAPLARI İNCELENDİ

İddianamede, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, Dini İnanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından hakkında 2 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar hapis cezası istenilen ‘Rafet Efendi’ lakaplı Şaban Ö.’nün ve örgüt üyelerinin vatandaşlardan ‘sadaka’ adı altında aldıkları ve banka hesapları aracılığıyla gönderilen paraların miktarları ortaya çıktı. İddianamede yer alan, çete lideri Şaban Ö. ve çete üyelerinin hesap hareketleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından alınan verilere de yer verildi. İddianamede, yapılan banka hesapları tespitlerinde Şaban Özdil’in banka hesaplarına, şüpheli ve mağdurlar tarafından 208-2019 yılları arasında 101 bin 947 TL para gönderdiği, T.B.S., B.Ş., E.Ş. ve E.Ş. isimli şüphelilerin hesaplarına ise çok sayıda vatandaş tarafından farklı tarihlerde toplam 79 bin 660 TL para aktardığının belirlediği bilgisi yer aldı. Ayrıca iddianamede mağdur olarak ifadesi yer alan İ.K. isimli bir vatandaşın, oğlu Ş.T.K.’nin R.D. isimli şüpheli aracılığı ile Şaban Ö.’ye 48 bin TL para gönderdiğini söylediği belirtildi.

KREDİ ÇEKEN VATANDAŞI EVİNİ ALARAK CEZALANDIRMIŞ

İddianamede Şaban Ö.’nün bir bankadan kredi çeken bir vatandaşı cezalandırmak için evini aldığı telefon ses kayıtlarına da yer verildi. İ.P. isimli bir vatandaşa bankadan para çektiği için günaha girdiğini söyleyen şahsa, kendisini cezalandırdığını söyleyerek, evini kendilerine vermesi gerektiğini söylediği belirtildi. İ.P. İsimli şahsın olayla ilgili, ‘Ben kredi kullanmadan dolayı manevi olarak huzursuz hissedince Şaban Ö.’ye kredi kullandığımı söyledim. O da, ‘Günaha girdiğimi, cennetini kaybettin, faize bulaştın’ demesi üzerine ben de ne olacağını sordum. Bunun üzerine bana, “Allah senden yazlık evini istedi, cennetin için günahların silinmesi için bana fısıldadı” dedi. Ben o an şaşardım, ancak faize bulaştığım için kendisine emin olmak adına bir daha sordum. O da bana kesin ve net bir ses tonuyla, ‘Yazlığını vereceksin” dedi. Ben de üzerimde manevi bir baskı hissedince ve o an ağlayınca, tamam dedim” ifadeleri de iddianamede yer aldı.

FAİZE GÜNAH DİYEREK, KREDİ KARTI BORÇLARINI ÖDETMİŞ

Şaban Ö.’nün, “Mesela arabayı serviste ustaya teslim etmezsen. Usta nasıl tamir edecek söyler misin” mesajını gönderdiği vatandaşın, “Beni nasıl istiyorsanız öyle şekillendirin. Ben kullanmış olduğunuz araç gibiyim. Artık siz direksiyonu nereye çevirirseniz ben o yöne giderim” diyerek cevap verdiği kayıtlara da yer verildiği görüldü. Şaban Ö. ile şahıs arasında geçen konuşma kayıtlarında ise Şaban Ö.’nün şahsa kredi kartı IBAN bilgilerini atarak, “Bunları müsait bir zamanda ödersin” dediği ve şahsın daha sonra, “Hayır sabahlar efendim. Kredi kartı borcunu ödedim. Bilginize. Bin 551 TL” dediği konuşma kayıtları da iddianamede yer aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Hızır Aleyhisselam Rafet Efendi

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