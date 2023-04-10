Rahat uyku uyuyamıyorlar! Bu apartmandakiler kabusu yaşıyor: Ne yapacağımızı şaşırdık

İstanbul Küçükçekmece'deki bir apartmanın sakinleri aylardır komşu kabusu yaşıyorlar. İddialara göre o komşu evde sürekli yangın çıkarıyor. Durum o kadar vahim ki o yangınlar nedeniyle binadaki betonlar bile dökülüyor.

RAHAT UYKU UYUYAMIYORLAR

Ne huzurları kaldı ne de uykuları... 'Komşu yine evi yakacak mı' endişesi apartman sakinlerini perişan etti. İstanbul Küçükçekmece Salkımsöğüt sokakta bulunan apartmanda yaşayanlar komşularından şikayetçi. İddiaya göre komşu yasaklı madde kullandığı için sık sık yangın çıkartıyor ve alevler ile dumanlar üst katlara kadar sıçrıyor. Bu yüzden komşular rahat bir uyku uyuyamıyor.

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Bir apartman sakini, "İki kere evi ateşe verdi, ben ateşle uyandım, ne yapacağımızı şaşırdık. İlla birini öldürmesi mi lazım? Her yere şikayet ettik ama özel mülk diye hiçbir kurum yardımcı olmuyor" dedi.

"BETONLAR YAVAŞ YAVAŞ DÖKÜLMEYE BAŞLADI"

Show Haber'in haberine göre bir başka apartman sakini ise "Sıcaklıktan dolayı betonlar da artık yavaş yavaş dökülmeye başladı. Hem canımızdan hem de malımızdan olacağı yani." diye konuştu.

