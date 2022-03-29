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Rahibeydi, keskin nişancı oldu!

29.03.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Baghera’ kod adlı Irina Starikova, Rus yoldaşlarının onu ölüme terk etmesi üzerine Ukrayna güçleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu satıcısı olmak için inancını terk ettiği iddia edilen kadın şimdilerde bir katil olarak nam salmış durumda.

Rahibeydi, keskin nişancı oldu!

Ukraynalı siviller de dahil olmak üzere birçok kişiyi öldüren Starikova oldukça ünlü. Rusya'nın Kırım'daki Ukrayna topraklarını ve Donbas'ın bazı kısımlarını işgal ettiği 2014 yılından bu yana Donestk'teki Rus yanlısı isyancılar adına savaşıyordu.

‘Baghera’ kod adlı asker, aynı birlikte olduğu arkadaşları tarafından terk edilince, Ukrayan Silahlı Kuevvetleri tarafından yakalandı. Kiev Savunma Bakanlığı'nın haber ajansı ArmyInform, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 2014'te Ukraynalı mahkumları vuran ünlü keskin nişancı Baghera'yı aldığını" bildirdi. Resmi basın açıklaması şöyle devam etti: "Bazı gönüllülere göre, siviller de dahil olmak üzere en az 40 Ukraynalıyı öldürdü." Ukraynalı asker Vlad İvanov, ‘Baghera’nın Ukrayna ordusu sağlık görevlileri tarafından yakalanıp tedavi altına almadan önce yaralanmış olduğunu belirtti.

GERÇEK KİMLİĞİ BELİRSİZ

2014'ten beri "DPRK'daki Halk Milisleri" birimlerinde görev yaptığı bilinen Starikova "Beni terk ettiler. Yaralandığımı ve beni götürme fırsatları olduğunu bile bile, öleceğimi umarak beni terk etmeye karar verdiler." dedi.

Irina Starikova’nın gerçek kimliği belirsizliğini koruyor. Aslen Sırbistan doğumlu olduğuna inanılan kadın, bazı haberlere göre Daniela Lazoviç adlı eski bir profesyonel hentbolcu. Bir zamanlar uyuşturucu kaçakçısı olan bir rahibe olduğu da iddialar arasında.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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