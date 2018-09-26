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Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 15:16 | Son Güncelleme

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Haylavurt, Anayasa Mahkemesi (AYM) sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Halavurt, itiraz süreci için çalışmalarını sürdürdüklerini, gelecek hafta başında bunu gerçekleştireceklerini söyledi.

Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson'ın din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı kaydedildi. Brunson'ın FETÖ'nün sözde üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde 'Ege Bölgesi eski imamı' firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.

Brunson'ın ABD'li askere gönderdiği, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki 'Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız' mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde 'Ege Bölge eski imamı' firari sanık Bekir Baz ile birbirine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi.

AVUKAT: İTİRAZ SÜRECİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Mahkeme heyeti, 25 Temmuz'da dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Ev hapsinin kaldırılması için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru reddedilmiş, üst mahkeme olarak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya için ikinci kez ret kararı çıktı. Yerel mahkemelere yapılan itirazların reddedilmesinden sonra Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, AYM'ye bireysel başvuruda bulunmak için hazırlık yaptıklarını açıklamıştı. Bu hazırlıklar, mahkemenin gerekçeli kararının açıklanmasından sonra hız kazandı. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, AYM süreci için açıklamalarda bulundu. Halavurt, itiraz süreci için çalışmalarını sürdürdüklerini, gelecek hafta başında bunu gerçekleştireceklerini söyledi.

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rahip Brunson FETÖ PKK AYM

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