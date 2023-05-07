HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Rakibine destek şartını açıklayıp söz verdi: Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na seçim çağrısı! Adaylıktan çekilecek mi? Davutoğlu, Babacan ve Akşener...

Rakibine destek şartını açıklayıp söz verdi: Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na seçim çağrısı! Adaylıktan çekilecek mi? Davutoğlu, Babacan ve Akşener...

07.05.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kritik seçimlere tam 1 hafta kaldı. Muharrem İnce halen cumhurbaşkanı adaylığıyla gündemdeki yerini koruyor. Memleket Partisi'nin lideri, adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrılara daha önce "2 gün kala gereğini yaparız" açıklaması yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Seçim öncesi son düzlüğe girilirken İnce'den merak edilen sorunun yanıtıyla ilgili art arda çarpıcı mesajlar geldi.

Rakibine destek şartını açıklayıp söz verdi: Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na seçim çağrısı! Adaylıktan çekilecek mi? Davutoğlu, Babacan ve Akşener...

Muharrem İnce, seçim döneminde adaylıktan vazgeçmesi ve Millet İttifakı'na destek vermesi yönünde en çok çağrıda bulunulan lider oldu. Seçmenin yakından takip ettiği, Kılıçdaroğlu ile baş başa görüşmesinin ardından da adaylığına devam eden ve gerek Cumhur İtifakı'na gerekse Millet İttifakı'na sert yüklenen İnce, 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceğiyle ilgili mesajlar verdi.

12d17d2295d94e031460470d78f72568

ŞARTINI AÇIKLADI, DESTEK SÖZÜ VERDİ

Dün partisinin Bahçelievler İlçe Teşkilat Binasını ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada yaptığı açıklamada CHP'nin ittifak kurduğu partileri hedef alarak "Dört partinin oylarını topluyorsun yüzde bir oy çıkıyor. Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at. Sayın Akşener'i de cumhurbaşkanı yardımcısı yap, ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim, söz" dedi.

026eef5c2cabbb78de790c6ac8fdfb7e

Millet İttifakı'ndan 4 partiyi hedef alarak Kılıçdaroğlu'na seslenen Muharrem İnce şöyle konuştu:

"İttifak kurduğun partilerin oyları sıfır çıkıyor. Dört partinin oylarını topluyorsun yüzde bir çıkıyor. Hepsine cumhurbaşkanı yardımcılığı, 77 milletvekili, hepsine 2'şer bakanlık veriliyor. Eğer diyorsanız ki 'Muharrem İnce bize yardımcı ol' olurum diyorum. Davutoğlu ile Babacan Türkiye'nin bu hale gelmesinde pay sahibi. Bunların oyu da yok. Oy burada Memleket Partisi'nde. Benim bir talebim yok. Ben memleketi düşünüyorum. Eğer siz de koltuklarınızı düşünmüyorsanız Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at. Sayın Akşener'i de cumhurbaşkanı yardımcısı yap ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim, söz. Var mısın? Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. Bakanlık, makam, para, pul istemiyorum. Ama yapamazlar sıfır oyla her şeyi alıyorlar."

22333269451010bd79cb8d2e7fe4e227

2. TUR SORUSUNA 'ERDOĞAN GİTMELİ' VURGUSU

İnce ayrıca geçtiğimiz günlerde katıldığı NTV canlı yayınında da "2. tura kalamazsanız kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi gerektiği görüşünün altını çizen İnce şunları söyledi:

"Birinci turu görmeden ikinci turu konuşmamak lazım ama Memleket Partisi'nin üyeleri genelde gençlerden, üniversite mezunu insanlardan oluşuyor. Bunlar aklı başında insanlar. Gereğini yapacaklardır. O konuda kuşkum yok. Erdoğan gitmeli, yoruldu. Ama benim gönlüm ister ki ben kalayım. Ben seçileyim isterim. Ben gereğini yaparım zamanı gelince. Ne yapacağımı da bütün millet tahmin eder."

f93d2211264a6dfa36a4627e31e4e2cd

'15 Mayıs'ta soruşturma emri vereceğim' '15 Mayıs'ta soruşturma emri vereceğim'
Hatay'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var Hatay'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum' diyerek duyurdu!'Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum' diyerek duyurdu!
Hatay'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varHatay'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul’un hafta sonu gündemi miting olacak! Önce Kılıçdaroğlu sonra Erdoğan…İstanbul’un hafta sonu gündemi miting olacak! Önce Kılıçdaroğlu sonra Erdoğan…
Anahtar Kelimeler:
seçim

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Mustafa Sandal mitingleri karıştırdı! Ünlü sanatçı sosyal medyada gündem oldu

Şarkıcı Mustafa Sandal mitingleri karıştırdı! Ünlü sanatçı sosyal medyada gündem oldu

Otomobil sulama kanalına düştü: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı!

Otomobil sulama kanalına düştü: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı!

Hatay'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hatay'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

TikTok videosu çekerken canından oldu!

TikTok videosu çekerken canından oldu!

'15 Mayıs'ta soruşturma emri vereceğim'

'15 Mayıs'ta soruşturma emri vereceğim'

'Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum' diyerek duyurdu!

'Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum' diyerek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.