Rakibine destek şartını açıklayıp söz verdi: Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na seçim çağrısı! Adaylıktan çekilecek mi? Davutoğlu, Babacan ve Akşener...

Muharrem İnce, seçim döneminde adaylıktan vazgeçmesi ve Millet İttifakı'na destek vermesi yönünde en çok çağrıda bulunulan lider oldu. Seçmenin yakından takip ettiği, Kılıçdaroğlu ile baş başa görüşmesinin ardından da adaylığına devam eden ve gerek Cumhur İtifakı'na gerekse Millet İttifakı'na sert yüklenen İnce, 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceğiyle ilgili mesajlar verdi.

ŞARTINI AÇIKLADI, DESTEK SÖZÜ VERDİ

Dün partisinin Bahçelievler İlçe Teşkilat Binasını ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, burada yaptığı açıklamada CHP'nin ittifak kurduğu partileri hedef alarak "Dört partinin oylarını topluyorsun yüzde bir oy çıkıyor. Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at. Sayın Akşener'i de cumhurbaşkanı yardımcısı yap, ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim, söz" dedi.

Millet İttifakı'ndan 4 partiyi hedef alarak Kılıçdaroğlu'na seslenen Muharrem İnce şöyle konuştu:

"İttifak kurduğun partilerin oyları sıfır çıkıyor. Dört partinin oylarını topluyorsun yüzde bir çıkıyor. Hepsine cumhurbaşkanı yardımcılığı, 77 milletvekili, hepsine 2'şer bakanlık veriliyor. Eğer diyorsanız ki 'Muharrem İnce bize yardımcı ol' olurum diyorum. Davutoğlu ile Babacan Türkiye'nin bu hale gelmesinde pay sahibi. Bunların oyu da yok. Oy burada Memleket Partisi'nde. Benim bir talebim yok. Ben memleketi düşünüyorum. Eğer siz de koltuklarınızı düşünmüyorsanız Davutoğlu ile Babacan'ı bu ittifaktan at. Sayın Akşener'i de cumhurbaşkanı yardımcısı yap ben hiçbir şey istemeden destek vereceğim, söz. Var mısın? Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. Bakanlık, makam, para, pul istemiyorum. Ama yapamazlar sıfır oyla her şeyi alıyorlar."

2. TUR SORUSUNA 'ERDOĞAN GİTMELİ' VURGUSU

İnce ayrıca geçtiğimiz günlerde katıldığı NTV canlı yayınında da "2. tura kalamazsanız kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi gerektiği görüşünün altını çizen İnce şunları söyledi:

"Birinci turu görmeden ikinci turu konuşmamak lazım ama Memleket Partisi'nin üyeleri genelde gençlerden, üniversite mezunu insanlardan oluşuyor. Bunlar aklı başında insanlar. Gereğini yapacaklardır. O konuda kuşkum yok. Erdoğan gitmeli, yoruldu. Ama benim gönlüm ister ki ben kalayım. Ben seçileyim isterim. Ben gereğini yaparım zamanı gelince. Ne yapacağımı da bütün millet tahmin eder."