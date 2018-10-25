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Rakka'daki camiler kaderine terk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

Rakka'da ABD öncülüğündeki koalisyon ve terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ'la çatışmalarında neredeyse tümü yıkılan camiler, saldırıların bitmesinin üstünden bir yıl geçmesine rağmen restore edilmiyor - Bölge halkı camileri kendi imkanlarıyla onarmaya çalışıyor - Rakkalı sivillerden Ebu Ali: - "Millet cuma namazlarını sokaklarda kılıyor. Ayrıca haftanın diğer günlerinde camilerde bir araya gelmek istiyoruz ama mümkün olmuyor" - İnşaat çalışanı Ebu Yazan: - "Ben hayır sahiplerinin verdiği destekle 7 cami onardım. Bazıları para verdi, ,bazıları çimento ve diğer malzemeleri getiriyordu. PYD meclisi hiçbir şey yapmadı"

RAKKA/ANKARA (AA) - MUHAMMED MİSTO - Rakka'daki çatışmalarda neredeyse tümü yıkılan camiler, koalisyona yapılan maddi yardımlara rağmen onarılmıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, bir yılı aşkın süredir Rakka'yı işgal ediyor.

Suudi Arabistan ve Almanya gibi ülkelerin Rakka'nın yeniden inşası için koalisyona yaptığı yüzlerce milyon dolarlık yardımlara ve örgütün halka hizmet verdiği propagandasına karşın kentteki camilerin neredeyse tümü halen yıkık durumda.

Bazı siviller, kendi imkanlarıyla yaşadıkları semtlerdeki camileri onarmaya çalışıyor.

Rakkalı aktivist Kinan Errakavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kentte koalisyon ve PYD saldırılarından dolayı 25 cami zarar gördü. Nur Safa Camisi ve Ebu Bekir Camisi gibi tümüyle yıkılan camiler var. Kent sakinleri daha az hasar almış camilerin yıkılmayan kısımlarında ibadet etmeye çalışıyor. Bazı siviller aralarında para toplayıp onarmaya çalışıyor." diye konuştu.

İnşaat sektörü çalışanı Ebu Yazan da "Ben hayır sahiplerinin verdiği destekle yedi cami onardım. Bazıları para verdi, bazıları çimento ve diğer malzemeleri getiriyordu." ifadelerini kullandı.

Rakkalı sivillerden Ebu Ali de "Cuma namazlarında aşırı kalabalık oluyor. Millet sokaklarda namaz kılıyor. Ayrıca haftanın diğer günlerinde camilerde bir araya gelmek istiyoruz ama mümkün olmuyor." dedi.

- Rakka'da insani kriz sürüyor

Terör örgütü YPG/PKK, bir yıldır Rakka'da, işgalindeki diğer bölgelerde kurduğu baskı ve terör düzenini uyguluyor. Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalar sırasında el koyduğu evleri sahiplerine teslim etmiyor. Koalisyonun yoğun hava saldırıları sonucu neredeyse tamamı harabeye dönen kent merkezinde siviller, yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için kendi kısıtlı imkanlarını kullanıyor.

Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen az sayıdaki sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Terör örgütü YPG/PKK, muhaliflerle irtibatlı oldukları bahanesiyle pek çok sivili rastgele alıkoyuyor.

Ocak 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın eline geçen Rakka, 17 Ekim 2017'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteğiyle terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 14 Aralık 2017'deki raporunda, DEAŞ karşıtı operasyonda Kasım 2016- Ekim 2017 döneminde toplam 2 bin 323 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

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