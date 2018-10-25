Rakka'daki camiler kaderine terk edildi

RAKKA/ANKARA (AA) - MUHAMMED MİSTO - Rakka'daki çatışmalarda neredeyse tümü yıkılan camiler, koalisyona yapılan maddi yardımlara rağmen onarılmıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, bir yılı aşkın süredir Rakka'yı işgal ediyor.

Suudi Arabistan ve Almanya gibi ülkelerin Rakka'nın yeniden inşası için koalisyona yaptığı yüzlerce milyon dolarlık yardımlara ve örgütün halka hizmet verdiği propagandasına karşın kentteki camilerin neredeyse tümü halen yıkık durumda.

Bazı siviller, kendi imkanlarıyla yaşadıkları semtlerdeki camileri onarmaya çalışıyor.

Rakkalı aktivist Kinan Errakavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kentte koalisyon ve PYD saldırılarından dolayı 25 cami zarar gördü. Nur Safa Camisi ve Ebu Bekir Camisi gibi tümüyle yıkılan camiler var. Kent sakinleri daha az hasar almış camilerin yıkılmayan kısımlarında ibadet etmeye çalışıyor. Bazı siviller aralarında para toplayıp onarmaya çalışıyor." diye konuştu.

İnşaat sektörü çalışanı Ebu Yazan da "Ben hayır sahiplerinin verdiği destekle yedi cami onardım. Bazıları para verdi, bazıları çimento ve diğer malzemeleri getiriyordu." ifadelerini kullandı.