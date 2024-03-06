Ramazan 2024: 2024 Ramazan ne zaman, ilk oruç ne zaman başlıyor?

İslam dini inançlarına göre Ramazan ayı, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e Kuran-ı Kerim’in inmeye başladığı zaman üzerinden hesaplanır. Bu ay aynı zamanda Müslümanların oruç tuttuğu ve teravih namazının kılındığı aydır. Ayın hilal hâlinin ilk görüldüğü an başlar ve 30 gün sürer. Hesabı hadislerden alıntılanarak uzmanlar tarafından yapılmıştır. Kullanılan takvime göre ise her yıl farklı zaman dilimlerinde gelir.

2024 Ramazan ne zaman başlayacak?

Arapça bir kelime olan Ramazan, ramad (kuru sıcak) ve ramda (güneş nedeni ile çok fazla ısınmış olan yer) kelimelerinden türemiştir. En çok sıcak aylara denk geldiği için bu ismin verildiği bilinmektedir. Ramazan başlangıcı her yıl değişir.

Örnek olarak 2023 yılında ramazan 23 Mart Perşembe günü başlamış, 20 Nisan Perşembe günü ise sona ermiştir. 2024 yılında ise Ramazan ayının yine mart ayı içinde 11 Mart 2024 ile 9 Nisan Salı günleri arasında olacağı hesaplanmıştır.

İlk oruç ne zaman başlıyor?

Her yıl farklı günlerde başlayan oruç döneminin 2024 yılında 11 Mart 2024 tarihinde başlayacağı hesaplanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara ve yayınlanan 2024 tarihli dini takvime göre Ramazanın ilk günü 11 Mart pazartesi olarak belirlenmiştir.

Bu hesap doğrultusunda ilk oruç için 10 Mart Pazar gününü 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece sahura kalkılması gerekir. 11 Mart Pazartesi günü ise belirlenen iftar saatinde oruçlar açılabilecektir.

Ramazan ne zaman başlıyor?

Müslüman kişiler tarafından, rahmet, sabır, bereket, mağfiret ayı olarak da kabul edilmiş olan Ramazan her yıl camilere asılan mahyalarla, ramazana özel çeşitli yiyeceklerle, tatlılarla, toplu kılınan ve teravih adı verilen namazlarla karşılanır. İslam alemi için son derece önemli bir aydır.

Ramazan ayı içinde Kadir Gecesi de vardır ve bu gece edilen tüm duaların kabul olacağına inanılır. Kadir Gecesi, ramazan ayının son 10 gününe denk gelecek şekilde hesaplanır. Oruç tutulan, sahura kalkılan ramazan ayının başlangıcı ayın hilal şeklini alması ile başlar.

Ramazan ne zaman 2024?

Ramazan 2024 yılında mart ve nisan aylarını kapsamıştır. 2024 yılı için Ramazanın ilk günü 11 Mart pazartesi olarak belirlendiği için sahura kalkış 10 Mart gecesini sonraki güne bağlayan gecedir.

Müslümanların oruç tutmasının farz olarak kabul edildiği Ramazan ayı boyunca gün doğumundan önceki imsak vakti ile gün batımından sonraki alacakaranlık olan iftar vakti arasında yemek içmek yasak kabul edilmiştir.

Ramazan ayı ne zaman başlar ne zaman biter?

Sahur, iftar, imsak, mahya, fidye, fitre, pide, hurma, güllaç, Kadir Gecesi, teravih gibi terimler ve gelenekler ile birlikte gelen Ramazan ayı genel olarak 30 gün sürse de 29 gün sürdüğü de olabilir. Biten bu sürenin ardından Ramazan bayramı kutlanır.

Bu yıl belirlenen takvim doğrultusunda 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacaktır. 3 gün süren bayramın son günü ise 12 Nisan Cuma günü olarak belirlenmiştir.

Ramazan ne zaman 2024?

Ramazan ayı 2024 yılı için Mart ayının 11’inde başlayacağı ve ilk iftar bu tarihte yapılacağı için 10 Mart Pazar akşamı teravih namazı kılınacaktır. Her yıl ramazan yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini takvimde tüm tarihler, imsak ve iftar saatleri belirtilir.

2023 yılı için de mart ayı içinde olan Ramazan ayı 2024 yılında birkaç günlük değişiklik ile 11 Mart 2024 ile 9 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek bu dönemin hemen ardından ramazanın son günü olan arife gününde de son oruç tutulacak ve bayram başlayacaktır.





