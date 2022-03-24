HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ramazan'a çok az kaldı! Rahat oruç tutmak için dikkat etmeniz gerekenler

Ramazan'a çok az kaldı! Rahat oruç tutmak için dikkat etmeniz gerekenler

24.03.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayına günler kaldı. Hem ruhen hem bedenen hazır olmak için beslenme düzeninize dikkat etmeniz rahat bir ramazan geçirmenizi sağlar. İftar ve sahur düzenine ayak uydurabilmek için şimdiden bazı değişiklikler yapabilirsiniz.

Ramazan'a çok az kaldı! Rahat oruç tutmak için dikkat etmeniz gerekenler

Ramazan ayı Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. 11 ayın sultanı Ramazan'a günler kaldı. Ramazan boyunca diğer aylarda alıştığımız düzen değişiyor, buna göre ise yeni bir uyku ve yemek saatine geçiyoruz.

Yaklaşık 17 saat tutulacak oruç nedeniyle açlık, susuzluk ve beraberinde halsizlik hissine karşı dirençli olmak için vücudu önceden hazırlamak daha sağlıklı bir seçenek olacaktır. Oruç tutmak mide sağlığı başta olmak üzere vücudumuza ve ruhumuza faydalarıyla dikkat çekiyor. Öyle ki son zamanlarda beslenme trendleri arasında "aralıklı oruç" yöntemini sıklıkla duyuyoruz.

iStock-955534372

Normal yeme düzeninizden bir anda oruç sürecine geçmek arasındaki keskin çizgi, baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, agresiflik gibi sonuçları doğurabilir. Bu noktada Ramazan ayını kolay geçirmek için öncesinden vücudumuzu alıştırmayı tercih etmeliyiz.

PORSİYON KONTROLÜ

Öğünlerinizdeki porsiyonu biraz da olsa küçültmek, sindirim sisteminize iyi gelecektir. Rutininizdeki beslenmeyi azaltmak, Ramazan günlerinde aç kalmaya bünyenizi alıştıracaktır.

YAĞLI VE TUZLU YİYECEKLERE ARA

Normal şartlarda dahi oldukça zararlı olan aşırı yağlı ve tuzlu yiyecekler, Ramazan günlerinde kabusunuz olabilir. Yağ oluşumunun yanı sıra mideyi rahatsız edecek ağır yemekler size ekstra bir yorgunluk hissi verecekken, tuz tüketimini ise susuzluğu arttıracaktır.

iStock-938742222

DAHA DÜZENLİ SU TÜKETİMİ

Vücudumuz her an suya ihtiyaç duyar ve var olan suyu tüketir. Bu nedenle eksilen suyu yerine koymak, düzenli su tüketiminden geçiyor.

Ramazan’da olduğu gibi bu sayılı saatlerde de günde en az 8-10 bardak su içmeye dikkat etmek gerekiyor.

iStock-625209642

DAHA ERKEN UYKU

Ramazan ayı uyku düzenimizi de değiştiriyor. Bu sürece alışmak için bir hafta öncesinden erken yatmaya başlamanızı tavsiye ediyoruz.

BAĞIRSAK VE MİDE RAHATLATICI BESİNLER

Uzun süre açlık sonrası yediklerinizin sebze ağırlıklı olmasına özen gösterin. Hem sindirilebilirlik açısından hem de vitamin değerleri bakımından aç kalınan saatlerin yerini dolduracak sağlıklı gıdaları tercih edin.

IF DENEYEBİLİRSİNİZ

İsminden de anlaşılabileceği gibi aralıklı oruç diyeti, gün içerisinde belirlenen saatlerde hiçbir besinin tüketilmediği veya haftanın belirli günleri kalori alımında ciddi kısıtlamalar yapılan bir diyet modelidir.

iStock-603906484

Oruç tutmaktan en büyük farkı yemek yemediğiniz saatlerde su veya kalorisi olmayan asitsiz içecekler tüketebiliyor olmanızdır.

Aralıklı oruç diyetinin en klasik şekli 16 saat aç kalıp 8 saat yemek yemektir.

Ramazan'dan bir hafta önce IF diyetine başlayarak kendinizi hazırlayabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uykusuzluk kilo almaya yol açabilirUykusuzluk kilo almaya yol açabilir
16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...
Cinsel istismar iddiası: 'Beni dudağımdan öper misin?'Cinsel istismar iddiası: 'Beni dudağımdan öper misin?'
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan Ramazan 2022
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa İmamoğlu'ndan ilk tepki

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa İmamoğlu'ndan ilk tepki

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Derin dekoltesi ve sütyensiz tarzı olay!

Derin dekoltesi ve sütyensiz tarzı olay!

Tayt yorumuna sert tepki! "Damacanaya tecavüz eden..."

Tayt yorumuna sert tepki! "Damacanaya tecavüz eden..."

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Son dakika: Rus ordusuna peşe peşe darbeler! Hiç beklemiyorlardı

Son dakika: Rus ordusuna peşe peşe darbeler! Hiç beklemiyorlardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.