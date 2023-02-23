Ramazan ayına kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2023 Diyanet takvimi

On bir ayın sultanı olarak anılan Ramazan'ın heyecanı, üç ayların ilki Recep ayının başlamasıyla birlikte bütün Müslümanları sardı. Bin aydan daha hayırlı olan, İslamiyet için anlamı yüksek Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ise en büyük merak konularından biri oldu. Kullanıcılar ilk orucu tutacakları günü araştırıyorlar. Peki Ramazan ayına kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ayrıntılar haberimizde...

RAMAZAN AYINA KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlıyor. Milyonlarca mümin Mart ayının sonunda oruçlarını tutmaya başlayacak. İlk oruç 23 Mart'ta tutulacak.

Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.

2023 DİYANET TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 23 Ocak 2023 Pazartesi

Regaib Kandili: 26 Ocak 2023 Perşembe

Miraç Kandili: 17 Şubat 2023 Cuma

Berat Kandili: 6 Mart 2023 Pazartesi

Ramazan ayı Başlangıcı: 23 Mart 2023 Perşembe

Kadir Gecesi: 17 Nisan 2023 Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Günü: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 23 Nisan 2023 Pazar

Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Günü: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Günü: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Günü: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Günü: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Hicri Yılbaşı Gecesi: 18 / 19 Temmuz 2023 Salı / Çarşamba

Hicri Yılbaşı Günü: 19 Temmuz 2023 Çarşamba

Aşûre Gecesi: 27 / 28 Temmuz 2023 Perşembe / Cuma

Aşûre Günü: 28 Temmuz 2023 Cuma

Mevlid Kandili: 26 Eylül 2023 Salı

