Ramazan ayına kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2023 Diyanet takvimi

On bir ayın sultanı olarak anılan Ramazan'ın heyecanı, üç ayların ilki Recep ayının başlamasıyla birlikte bütün Müslümanları sardı. Bin aydan daha hayırlı olan, İslamiyet için anlamı yüksek Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ise en büyük merak konularından biri oldu. Kullanıcılar ilk orucu tutacakları günü araştırıyorlar. Peki Ramazan ayına kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ayrıntılar haberimizde...
Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlıyor. Milyonlarca mümin Mart ayının sonunda oruçlarını tutmaya başlayacak. İlk oruç 23 Mart'ta tutulacak.
Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.
Üç Ayların Başlangıcı: 23 Ocak 2023 Pazartesi
Regaib Kandili: 26 Ocak 2023 Perşembe
Miraç Kandili: 17 Şubat 2023 Cuma
Berat Kandili: 6 Mart 2023 Pazartesi
Ramazan ayı Başlangıcı: 23 Mart 2023 Perşembe
Kadir Gecesi: 17 Nisan 2023 Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 23 Nisan 2023 Pazar
Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Hicri Yılbaşı Gecesi: 18 / 19 Temmuz 2023 Salı / Çarşamba
Hicri Yılbaşı Günü: 19 Temmuz 2023 Çarşamba
Aşûre Gecesi: 27 / 28 Temmuz 2023 Perşembe / Cuma
Aşûre Günü: 28 Temmuz 2023 Cuma
Mevlid Kandili: 26 Eylül 2023 Salı