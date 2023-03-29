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Ramazan ayında dikkat edin! Prof. Dr. Canan Karatay uyardı: Pideyi böyle tüketirseniz...

29.03.2023 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının gelmesiyle beraber iftar ve sahurda beslenirken dikkat edilmesi gereken noktalar araştırılmaya başlandı. Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan ayına özel tavsiyelerde bulunurken ramazan pidesi hakkında şaşırtman uyarıları nedenleriyle birlikte açıkladı. İşte detaylar...

Ramazan ayında dikkat edin! Prof. Dr. Canan Karatay uyardı: Pideyi böyle tüketirseniz...

İftarda ve sahurda ramazan pidesinin tüketimine onay veren Prof. Dr. Canan Karatay, detayları açıkladı. Karatay, ramazan pidesi hakkında çok önemli bir noktaya dikkat çekerek uyarıda bulundu. Canan Karatay, ramazanda tüketilebilecek besinlerden de bahsetti.

RAMAZAN PİDESİNİ BU ŞEKİLDE TÜKETİN

Ramazan ayına özel uyarılarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan pidesinin tüketilmesine onay verdi ancak bazı detaylara dikkat çekti.

ramazan pidesi

Prof. Dr. Canan Karatay, pidenin tam buğday unundan yapılması gerektiğini vurgularken, Pidenin iç kısmının daha fazla tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ramazan pides

Nedenlerini de tek tek açıklayan Karatay, pidenin iç kısımlarını tüketmenin daha yararlı olmasının sebebini bağırsakların yumuşak olan yeri daha iyi enzimlemesi olarak açıkladı. Ayrıca tam buğday sayesinde bağırsakların ihtiyacı olan lif sağlanmış olacak. Bu da oruç süresinde duran bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlayacak.

ramazan pidesi 2

Canan Karatay öte yandan, Ramazan ayında iftarı açarken mutlaka hurma ya da zeytinle açılması gerektiğinin altını çizdi. Bunun aynı sıra iftar ve sahur arası 2 litrelik suyun tüketiminin tamamlanmasını tavsiye etti.

oruç tutmak

SAHURDA YUMURTA TÜKETİMİ

Sahurda yumurta tüketimine değinen Canan Karatay, "Sahurda yumurta yemeli. Süper bir besindir. Omlet yapıldığında ya da tereyağına kırıldığında, menemen yapıldığında güçlü ve gerçek bir besindir. Bütün günün enerjisini, minerallerini, yağlarını sağlayabilir. Yağsız protein hiçbir işe yaramaz. Onun için bol tereyağlı yumurtayı öneriyorum. Kolesterolümü yükseltir diye korkmayın. Çünkü yumurtanın sarısındaki kolesterol hiçbir zaman kana geçip kolesterolü yükseltmez." sözlerine yer verdi.

haşlanmış yumurta

HAŞLANMA DERECESİ ÖNEMLİ

Canan Karatay ayrıca yüksek oranda kalsiyum ve protein barındıran yumurtanın orta miktarda haşlanması gerektiğini vurguladı. Karatay, sağlıklı yaşamın sırrı olarak yumurtayı işaret etti.

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