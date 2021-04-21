Ramazan bayramı arefesi ne zaman? Arefe ne zaman, hangi gün?

Bereket ayı Ramazan, 2021 yılında koronavirüs gölgesinde yaşanırken, arefe gününe dair araştırmalar da başladı. Bayramın habercisi olan arefe gününün ne zaman olduğu, tatil planları yapanlar tarafından merak edilen bir tarih olmaya devam ediyor…

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?

Ramazan bayramı arfesinin ne zaman olduğunu öğrenmek için 2021 yılında Ramazan ayının ne zaman başladığına bakmak gerekiyor…

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan’da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan imsakiyeye göre 2021 yılında 30 gün oruç tutulacak. Bu kapsamda Ramazan bayramı arefesi de 12 Mayıs gününde idrak edilecek. Son teravih 11 Mayıs’ta kılınırken, son sahura da aynı gece kalkılacak. Son iftar 12 Mayıs’ta açılacak.

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

12 Mayıs Çarşamba: Ramazan bayramı arefesi

13 Mayıs Perşembe: Ramazan bayramının birinci günü

14 Mayıs Cuma: Ramazan bayramının ikinci günü

15 Mayıs Cumartesi: Ramazan bayramının üçüncü ve son günü

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİNİN ÖNEMİ

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV) arefe gününün önemine dair hadisi şerifleri bulunmaktadır. İşte onlardan bazıları…