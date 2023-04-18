Ramazan Bayramı arifesi yarım gün mü, tatil mi? 2023 Ramazan Bayramı arifesi hangi güne denk geliyor? Tatil için geri sayım sürüyor

Ramazan Bayramı arifesi arama motorlarında sorgulanıyor. 11 ayın sultanı Ramazan sona eriyor. Kamu kurumlarında çalışanlar "2023 Ramazan Bayramı arifesi yarım gün mü, tatil mi? " sorusuna yanıt arıyor. Ramazan Bayramı arifesi 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geliyor. İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ YARIM GÜN MÜ TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı arifesi 20 Nisan 2023 Perşembe gününe dek gelecek.

Ramazan Bayramı arifesi yarım gündür.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 21, 22 ve 23 Nisan tatil olurken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe denk geliyor.



