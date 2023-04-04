Ramazan Bayramı hangi güne denk gelir, ne zaman? 2. dönem ara tatil ne zaman, bayramla birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

Ramazan Bayramı tarihleri, ramazan ayının gelmesiyle birlikte sorgulanıyor. Hem sevdiklerini ziyaret hem de tatil planları yapmak isteyenler, 2. dönem ara tatil ve Ramazan Bayramı tarihlerini araştırıyor. İşte 'Ramazan Bayramı hangi güne denk gelir ve 2. dönem ara tatil ne zaman?' sorularının cevapları...

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu. Buna göre; Ramazan ayı 20 Nisan'da sona erecek. Vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak. Bayramın ilk günü cuma gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı, bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek. Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl arefe günü ve hafta sonuyla birlikte 3,5 gün tatil olacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda 2. ara tatil MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre; 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal şartlarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.