Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda köprü ve otoyollar bedava mı? 14 Nisan 2023 Resmi Gazete'de yayımlandı

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına yönelik haberler sonrası birçok kişi arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına dair karar 14 Nisan 2023 Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karara göre; yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere; otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz. İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BEDEVA MI?

Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla; yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ HİZMET VERECEK?

Öte yandan Marmaray, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İZBAN ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 00.00'e kadar ücretsiz olacak.



