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Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı arefe günü tatil mi? 2023 Dini bayramlar takvimi

17.04.2023 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine girilirken, Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek araştırılmaya başlandı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan, 3 gün sürecek bayramla uğurlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 bayram tarihlerini resmi internet adresi üzerinden paylaştı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı arefe günü tatil mi? İşte 2023 dini bayramlar takvimi...

Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı arefe günü tatil mi? 2023 Dini bayramlar takvimi

Ramazan ayının bitişini simgeleyen Kadir Gecesi 17 Nisan'da (yarın) idrak edilecek. Oruçların tutulduğu ayın bitişinde Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. Ramazan Bayramı normal şartlar altında 3 gün sürmektedir. Bayram için tatil planı yapanlar bayram tatilin uzayıp uzamadığını araştırıyor. İşte Ramazan Bayramı tarihleri ve 2023 dini bayramlar takvimi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu yıl hafta sonu günlerine denk geliyor. Arefe gününün perşembe olmasıyla birlikte toplam 3,5 gün bayram yaşanacak. 24 Nisan 2023 Pazartesi okullar açılacak, çalışanlar da işe gidecek.

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İslam takvimine göre, Ramazan ayının sonunda, Şevval ayının ilk günü kutlanan Ramazan Bayramı, bu sene Nisan ayının sonuna denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

20 Nisan arefe günü yarım gün tatil olacak. Ramazan Bayramı dolayısıyla 21, 22 ve 23 Nisan tatil olurken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe rastlayacak. Arefe ile birlikte çalışanlar 3,5 gün tatil yapmış olacak.

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2023 DİNİ BAYRAMLAR TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili
06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi
20 Nisan 2023 Perşembe Arefe
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)
22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)
23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)
27 Haziran 2023 Salı Arefe

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28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)
29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)
30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)
01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)
19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü
26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili


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