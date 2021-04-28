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Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

28.04.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile beraber bayram tatili de araştırılan konular arasında yer aldı. Tam kapanma kararının 17 Mayıs tarihinde son bulması sebebi ile Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar kısıtlamalara tabii tutuluyor. Özellikler kamu çalışanlarının merak ettiği Ramazan Bayram tatilinin kaç gün olduğu ise araştırılıyor. Ramazan Bayramı, 2021 senesinde 13 Mayıs tarihinde başlıyor.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

26 Nisan tarihinde, koronavirüs önlemleri kapsamında vaka ve vefat sayılarını düşürmek için atılan adımlardan biri de “tam kapanma” kararı oldu. Buna göre tam kapanma süreci, 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında devam edecek. Ramazan Bayramı’nı da içine alan tam kapanma sürecinde, çalışan vatandaşlar bayramın kaç gün olduğunu merak etmeye başladı. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından yazılı olarak açıklandı.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kamu kurumlarında çalışanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderildi.

Yazıda; "30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." İfadeleri yer aldı.

personel

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Yapılan açıklama kapsamında; kamu idareleri, hafta sonları ile beraber Ramazan Bayramı tatili ile toplam 9 gün tatil olmuş olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

  • Ramazan Bayramı Arife Günü: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

diyanet dini takvimi


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Ramazan Bayramı tam kapanma

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