Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

26 Nisan tarihinde, koronavirüs önlemleri kapsamında vaka ve vefat sayılarını düşürmek için atılan adımlardan biri de “tam kapanma” kararı oldu. Buna göre tam kapanma süreci, 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında devam edecek. Ramazan Bayramı’nı da içine alan tam kapanma sürecinde, çalışan vatandaşlar bayramın kaç gün olduğunu merak etmeye başladı. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından yazılı olarak açıklandı.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kamu kurumlarında çalışanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderildi.

Yazıda; "30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." İfadeleri yer aldı.