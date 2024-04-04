Ramazan Bayramı tatili ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı tüm İslam âlemi için dini açıdan son derece önemli bir ay olarak karşımıza çıkmaktadır. Ramazan kelimesi dilimize Arapçadan girmiş bir sözcüktür. Hicri takvim baz alındığında Ramazan ayı takvimin 9. ayına denk gelmektedir. Ayrıca bu oruç tutma ayında kutsal kitap Kuran-ı Kerim yeryüzüne indirilmiştir. Oruç tutma ayının bitiminde ise Ramazan Bayramı kutlanmaktadır. Bu noktada bayram tatili ne zaman konusu sıklıkla gündeme gelmektedir.

Ramazan Bayramı tatili ne zaman?

Ramazan ayı tüm Müslümanların oruç tutarak ve ibadet ederek geçirdikleri son derece önemli bir aydır. Kutsal bir ay olarak kabul edilen ramazan ayında insanlar sahur bitiminden iftar saatine kadar yeme ve içmeyi kesmektedir. Oruç tutmak aynı zamanda bedenin de dinlendirilmesi açısından önemlidir.

Ramazan ayı bazı zamanlar 30 gün bazı zamanlar ise 29 günü kapsamaktadır. Oruç ayının sonlanmasıyla birlikte Ramazan Bayramı sürecine geçiş yapılmaktadır. Bu bağlamda bayram tatili ne zaman 2024 konusu karşımıza çıkabilmektedir. Bayram tatili özellikle çalışan kesimin dinlenme sürecine giriş yapması veya akraba ziyaretleri açısından önemlidir.

Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı tatili birçok kişiyi yakından ilgilendiren bir konu olarak bilinmektedir. Ramazan Bayramı toplamda 3 gündür. Bayram öncesi olan gün ise arife günü olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada bayram tatili ne zaman başlıyor konusu, bayram sürecinde dinlenecek veya tatile gidecek insanlar için oldukça önemli bir konudur.

2024 yılında Ramazan bayramının ilk günü 10 Nisan tarihine denk gelmektedir. Nisan’ın 10’u, 11’i ve 12’si ( Çarşamba, Perşembe, Cuma) Ramazan Bayramı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu günler resmi tatil kapsamındadır.

2024 Ramazan Bayramının ilk günü 10 Nisan tarihine denk gelirken, öncesindeki 1,5 günlük süre de kamu çalışanlarının izinli sayılacakları duyurulmuştur. Böylece tatil kamu çalışanları için toplam 9 güne uzatılmıştır.

Bayram tatili ne zaman bitiyor?

Bayramlarda bazı kurumlar çalışmaya devam etmekte bazıları ise tüm hafta tatil sürecine girebilmektedir. Bu tatil süreci sektörden sektöre farklılık gösterebilmektedir.

2024 yılında Ramazan Bayramı için resmî tatil süreci 9 Nisan 2024 Salı günü (arefe) yarım gün olarak başlayıp 12 Nisan 2024 Cuma (dâhil) itibarıyla bitecek, kamu çalışanları için ise 9 gün olacak şekilde belirlenmiştir. Buna göre kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları için 2024 Ramazan Bayramı tatili takvimi şöyledir:

Kamu çalışanları için 2024 Ramazan Bayramı tatili takvimi

6 Nisan 2024 Cumartesi ve 7 Nisan 2024 Pazar: Hafta sonu tatili

8 Nisan 2024 Pazartesi ve 9 Nisan 2024 Salı (Arefe): İdari izin

10 Nisan 2024 Çarşamba, 11 Nisan 2024 Perşembe ve 12 Nisan 2024 Cuma: Bayram tatili (resmî)

13 Nisan 2024 Cumartesi ve 14 Nisan 2024 Pazar: Hafta sonu tatili

Özel sektör çalışanları için 2024 Ramazan Bayramı tatili takvimi

9 Nisan 2024 Salı günü (Arefe): Yarım gün (resmî)

10 Nisan 2024 Çarşamba, 11 Nisan 2024 Perşembe ve 12 Nisan 2024 Cuma: Bayram tatili (resmî)

Özel sektörde de bayramlarda bazı kurumlar çalışmaya devam edebilir bazıları ise tüm hafta tatil sürecine girebilir. Bu durum işverenin inisiyatifine bağlıdır. Özel sektörde tatil sürecinin çalışılan kurum veya kuruluşa göre farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır.





