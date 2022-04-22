Ramazan Bayramı tatilinde ek ders ödemesi yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Önceki dönemde tatillerde ek ders ödemesi yapılmasına karar verildiği aktarılmıştı. Peki Ramazan Bayramı tatilinde ek ders ödemesi yapılacak mı? Dini bayramlarda ek ders ödemesi yapılır mı? Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE EK DERS ÖDEMESİ YAPILACAK MI?

Öğretmen ve idareciler, 'Bayram tatilinde ek ders ödemesi yapılacak mı?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

Dini bayramlarda ek ders ödemesi yapılmasına yönelik karar açıklandı.

Danıştay'ın bu kararı henüz yürürlüğe konmadığı için, bayramda ek ders ödemesi yapılmayacak.

