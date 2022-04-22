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Ramazan Bayramı tatilinde ek ders ödemesi yapılacak mı? Dini bayramlarda ek ders ödemesi yapılır mı?

22.04.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tatilinde ek ders ödemesi yapılacak mı? sorusunun yanıtı, bu sene 2-4 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek bayram öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Önceki dönemde, tatillerde ek ders ödemesinin yapılmasına karar verilmişti. Birçok kişi, Ramazan Bayramı tatilinde ek ders ödemesi yapılacak mı? Dini bayramlarda ek ders ödemesi yapılır mı? soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Ramazan Bayramı tatilinde ek ders ödemesi yapılacak mı? Dini bayramlarda ek ders ödemesi yapılır mı?

Ramazan Bayramı tatilinde ek ders ödemesi yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Önceki dönemde tatillerde ek ders ödemesi yapılmasına karar verildiği aktarılmıştı. Peki Ramazan Bayramı tatilinde ek ders ödemesi yapılacak mı? Dini bayramlarda ek ders ödemesi yapılır mı? Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE EK DERS ÖDEMESİ YAPILACAK MI?

Öğretmen ve idareciler, 'Bayram tatilinde ek ders ödemesi yapılacak mı?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

Dini bayramlarda ek ders ödemesi yapılmasına yönelik karar açıklandı.

Danıştay'ın bu kararı henüz yürürlüğe konmadığı için, bayramda ek ders ödemesi yapılmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Öğretmen
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