Ramazan'da 1 ayda 10 kilo vermek için 5 önemli ipucu!

Ramazan ayı oruç ibadetinin yanı sıra birçok kişinin kilo verme hedeflerine de odaklandığı bir dönemdir. Bu süreçte sağlıklı ve dengeli bir şekilde kilo vermek önemlidir. Ramazan'da 1 ayda 10 kilo vermek için dikkat eceğiniz 5 önemli ipucu, dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla birlikte etkili kilo kaybını teşvik eder. Bu ipuçlarını uygulayarak, Ramazan ayında sağlıklı bir şekilde kilo verme hedefinize ulaşmanız mümkün. Ramazan ayında 1 ayda 10 kilo nasıl verebilirim? Sahurda ne yemeliyim? İftarda orucumu neyle açmalıyım? sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN AYINDA 1 AYDA 10 KİLO VERMEK İÇİN 5 ÖNEMLİ İPUCU

1) Sahurda bol su için.

2) İftarda ekmek, hamurişi makarna gibi gıdalar tüketmemeliyiz. Çünkü bu gıdalar vücudun yağlanmasına neden olur dolayısıyla kilo vermek için bu gıdalardan uzak durmalıyız.

3) İftardan sahura kadar herhangi bir ara öğün ya da atıştırma yapmamalıyız. Eğer ara öğün, atıştırma yaparsak her lokmada yağ yakımının bozulmasına neden oluruz.

4) Orucumuzu hurma ile açalım yapılan araştırmalar orucun meyve ile açmanın o yemekte 200 kalori kadar daha az aldırdığını göstermektedir.

5) Sahurda su ile yemeği aynı anda tüketmeyin. Mide asidimizi azaltarak besinlerden yeteri kadar vitamin mineral almamıza engel olur. Bunun dışında midede çok ciddi bir hazımsızlık oluşturur. Midemizi ciddi anlamda doldurduğumuz için sonrasında yatağa yattığımızda yediklerimiz resmen ağzımıza gelir.

Ramazan ayında iftara 2 saat kala tartılmak en doğru sonucu verecektir.

Ramazan ayında oruç tutmanın sağlığa faydaları şu şekildedir;

Serotonin üretimini artırır, depresyonu önler, şeker hastalığını önler, kolesterolü düşürür, stres yönetimi sağlar, beyin sağlığını destekler.





