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Ramazan davulcuları sigarasız bir dünya için çaldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.05.2019 13:51 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında sahur vakitlerinde ramazan davulcuları ile maniler eşliğinde sigara bırakma bilgilendirmesi yaptı.

Manisa’nın Kula ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında sahur vakitlerinde ramazan davulcuları ile maniler eşliğinde sigara bırakma bilgilendirmesi yaptı. İlçe halkı tarafından ilgiyle karşılanan sağlık personelinin etkinliği, çektikleri video ile de farkındalık oluşturdu.
Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü, özel gün ve haftalar kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında Kula Devlet Hastanesi bahçesinde stant açan sağlık personeli, ramazan ayının vazgeçilmezi olan ramazan davulcuları ile sahur vakitlerinde çektikleri video ile tütünsüz bir dünya için farkındalık oluşturdu. Dünya Tütünsüz Günü’nün bu yıl ramazan ayına denk gelmesi münasebetiyle oruç tutan vatandaşların akşam ezanına kadar aç ve susuz kalmasına alışmasıyla, sigarayı bırakmasının daha kolay olmasına değinen sağlık personeli, sigara bırakma konusunda vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Sahur vakitlerinde ilçedeki ramazan davulcularının tamamı ile ilçe sokaklarında sigara bırakma ile ilgili maniler okuyan sağlık personeli, vatandaşlara da bilgilendirmeler yaparak broşür dağıttı.
31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında ramazan davulcuları ile farkındalık oluşturmak için farklı bir çalışma yaptıklarını ifade eden Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında Kula Devlet Hastanesi bahçesinde stant açtık. Sigarayı bırakmak için hastaneye başvuran vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirdik. Amacımız tütünsüz bir dünya, sağlıklı insanlar, sağlıklı akciğerler. Ramazan ayında olmamız vesilesiyle de sigarayı bırakmaya bir adım olsun diye ramazan ayı içerisinde böyle bir faaliyette bulunduk. Ramazanda oruç vesilesiyle nasıl yemeye ve içmeye ara verebiliyorsak, sabredebiliyorsak, sigaraya da sabredebiliyoruz. Demek ki içmeden de olabiliyormuş, bu belki bir basamak olur. Belki içtiğimiz sigaranın sayısını azaltırız, az içenler bu vesile ile belki de sigarayı bırakır. İnşallah bizim temennimiz o yönde. Sigarasız bir dünya için 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kutlu olsun. Ayrıca faaliyetlerimize ilçemizdeki ramazan davulcularını da dahil ettik. Sahur vaktinde davulcularımız ile birlikte çalışma arkadaşlarımız maniler söyleyerek farkındalığı artırmak amaçlı çalışmalarda bulundu. Böylece sigara bırakma konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Sağlık personellerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tütünsüz bir dünya için herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ramazan fırsat, sigarayı bırak”
Dünya Tütünsüz Günü münasebetiyle camilerde, kıraathane, büfelerde vatandaşlara ve çarşı esnafına bilgilendirme faaliyetleri yaptıklarını da ifade eden Dr. Kaçar, vatandaşlara sigaranın zararları ve sigarayı bırakmanın yollarını anlattıklarını kaydetti. Dr. Kaçar, “Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız Alo 171 Sigara Bırakma Danışma veya kendilerine en yakın sigara bırakma polikliniğine başvurarak sağlık kuruluşlarından yardım alabilirler. Kapalı alanlarda sigara içildiğinde 184 ihbar hattını arayarak ya da Yeşilay tarafından başlatılan Yeşil Detektör uygulamasını kullanarak bildirimde bulunabilirsiniz. Dumansız hava sahası hepimizin hakkı” dedi.

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