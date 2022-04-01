Ramazan hilali, Ramazan ayı için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu gece ilk sahura kalkılacak. Yurtta İlk imsak 04.14'te Iğdır'da, ilk iftar 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de yapılacak. Ramazan hilali nedir? Ramazan hilali ne zaman görünür? Nerede görünecek? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN HİLALİ NEDİR?

Din İşleri Yüksek Kurulu, Hicri 1443 yılında Ramazan ayı hilalinin ilk kez Atlas Okyanusu ile Kuzey ve Güney Amerika Kıtaları arasından görüleceğini açıklamıştır.

RAMAZAN HİLALİ NE ZAMAN GÖRÜNÜR?

Ramazan Hilali, hicri takvimde yer alan bilgilere göre ramazanın başladığı günü bildirir. Ramazan Hilali, Hicri takvime göre 1 Nisan Cuma günü içtima olacak.

RAMAZAN HİLALİ NEREDE GÖRÜLECEK?

Öte yandan 1 Nisan'da Ramazan Hilalinin saat 21:21'de RU'YET olarak görüleceği biliniyor.

RAMAZAN İMSAKİYESİ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ 2022



