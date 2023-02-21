Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi ayda tutulacak? Diyanet 2023 Dini Günler takvimi

Ramazan ayının habercisi olan Şaban ayına girmemiz ile birlikte ilk oruç ve ramazan başlangıç tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi ayda tutulacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ramazan tarihleri, Diyanet İşleri tarafından paylaşılan dini günler takvimi ile açıklık kazandı. İşte tüm merak edilenler...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında ihya edilecek. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü olacak.

RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜN TARİHLERİ ŞÖYLE AÇIKLANDI;

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

DİYANET 2023 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ:

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

