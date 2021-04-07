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Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor? 11 Ayın Sultanı yaklaşıyor

07.04.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Oruç tutacak olanlar Ramazan ayının hangi gün başladığını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı Ramazan ayı tarihlerini duyurdu. İşte, ayrıntılar...

Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor? 11 Ayın Sultanı yaklaşıyor

Ramazan'ın hangi gün başladığı binlerce Müslüman tarafından araştırılıyor. Maneviyatın en derinden hissedildiği 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Dinin gereklilikleri olan oruç ve ibadetlerin yerine getirileceği Ramazan ayına yaklaşırken 2021 yılında ilk orucun ne zaman tutulacağı da araştırılan konular arasında. Peki, Ramazan hangi gün başlıyor? İşte, detaylar...

2021 RAMAZAN HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Bu sene ilk sahur 12 Nisan Pazartesigecesinde yapılacak ve ilk oruç 13 Nisan Salı günü tutulacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini takvimde, 2021 yılı Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak, 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan’a denk geliyor. Müslümanlar, ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs Cumartesi günü ise son günü olacak.


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Ramazan Bayramı

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