Ramazanın başlangıcı ve bitişi sorgulanıyor. Ramazan ayında bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Ramazan ayı mart ayında idrak edecek. Diyanet İşleri'nin dini günleri takvimini yayınladı. Peki Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor? İşte Ramazan ve sahur tarihi!

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayının ilk orucu için 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede sahura kalkılacak. 23 Mart günü akşam ezanı ile birlikte ilk iftar yapılacak.

2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

20 Nisan 2023 Perşembe Arefe

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

27 Haziran 2023 Salı Arefe

28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

1 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

