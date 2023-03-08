Ramazanın başlangıcı ve bitişi sorgulanıyor. Ramazan ayında bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Ramazan ayı mart ayında idrak edecek. Diyanet İşleri'nin dini günleri takvimini yayınladı. Peki Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor? İşte Ramazan ve sahur tarihi!
Ramazan ayının ilk orucu için 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede sahura kalkılacak. 23 Mart günü akşam ezanı ile birlikte ilk iftar yapılacak.
23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili
06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi
20 Nisan 2023 Perşembe Arefe
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)
22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)
23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)
27 Haziran 2023 Salı Arefe
28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)
29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)
30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)
1 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)