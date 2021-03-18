Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayının bittiği gün son oruç tutulacak ve Ramazan Bayramı'nın arefe günü idrak edilecek. Ardından 3 günlük Ramazan Bayramı gelecek. 30 gün boyunca oruçlar, namazlar, fitreler ve dualar ile geçen Ramazan ayı anı zamanda bir mağfiret ayıdır. Bu ayda oruç tutacak müslümanlar, 12 Nisan 2021'i 13 Nisan 2021'e bağlayan gece ilk sahurlarını yapıp niyet ederek Ramazan ayına başlayacak. Son sahur ise 12 Mayıs 2021'de yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre 2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayıp 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü son bulacak.
Mübarek 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayının bitimi ile birlikte 13 Mayıs 2021 - 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında 3 günlük bir Ramazan Bayramı idrak edilecek.
2021 ramazan ayının ilk orucu 12 Nisan 2021'i 13 Nisan 2021'e bağlayan gece tutulmaya başlanacak. Son orucun niyeti ise 11 Mayıs 2021'i 12 Mayıs 2021'e bağlayan gece edilecek. Arife günü tutulacak son orucun ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek.
İLK SAHUR NE ZAMAN OLACAK?
Ramazan ayında oruç tutan Müslüman kişiler 12 Nisan gecesini 13 Nisan'a bağlayan gece 2021 ramazanının ilk sahuruna kalkacaklar. 2021'in son sahuru ise 12 Mayıs 2021 Cumartesi günü olacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2021 yılı Ramazan Bayramı'nın arifesi 12 Mayıs 2021 günü; Ramazan Bayramı'nın başlangıcı ise 13 Mayıs 2021 günü olacak. Ramazan Bayramı 15 Mayıs 2021'de son bulacak.
Ramazan ayının başlangıcı - 12 Nisan 2021 Salı
Kadir Gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Son Oruç / Ramazan Bayramı Arifesi - 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü - 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü - 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü - 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Üç Ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi
Ramazan Ayının Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü - 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü - 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü - 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi - 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 1. Günü - 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı'nın 2.Günü - 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı'nın 3.Günü - 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı'nın 4. Günü - 23 Temmuz 2021 Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos 2021 Pazartesi
Aşure Günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar