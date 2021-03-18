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Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman tutulacak?

18.03.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman tutulacak?

On bir ayın sultanı, müslümanlar için en mübarek 3 ayın sonuncusu Ramazan ayı başlamak üzere. Müslüman alemi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Ramazan ayı takvimine göre Miladi takvim içerisinde ramazan ayının ne zaman başladığını oldukça merak ediyor. Ramazan ayında müslümanlar en önemli ibadetlerden birini yapıp oruç tutacak.

Ramazan ayının bittiği gün son oruç tutulacak ve Ramazan Bayramı'nın arefe günü idrak edilecek. Ardından 3 günlük Ramazan Bayramı gelecek. 30 gün boyunca oruçlar, namazlar, fitreler ve dualar ile geçen Ramazan ayı anı zamanda bir mağfiret ayıdır. Bu ayda oruç tutacak müslümanlar, 12 Nisan 2021'i 13 Nisan 2021'e bağlayan gece ilk sahurlarını yapıp niyet ederek Ramazan ayına başlayacak. Son sahur ise 12 Mayıs 2021'de yapılacak.

RAMAZAN NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre 2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayıp 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü son bulacak.

Mübarek 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayının bitimi ile birlikte 13 Mayıs 2021 - 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında 3 günlük bir Ramazan Bayramı idrak edilecek.

Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman tutulacak?

ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2021 ramazan ayının ilk orucu 12 Nisan 2021'i 13 Nisan 2021'e bağlayan gece tutulmaya başlanacak. Son orucun niyeti ise 11 Mayıs 2021'i 12 Mayıs 2021'e bağlayan gece edilecek. Arife günü tutulacak son orucun ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek.

Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman tutulacak?

İLK SAHUR NE ZAMAN OLACAK?

Ramazan ayında oruç tutan Müslüman kişiler 12 Nisan gecesini 13 Nisan'a bağlayan gece 2021 ramazanının ilk sahuruna kalkacaklar. 2021'in son sahuru ise 12 Mayıs 2021 Cumartesi günü olacak.

Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 yılı Ramazan Bayramı'nın arifesi 12 Mayıs 2021 günü; Ramazan Bayramı'nın başlangıcı ise 13 Mayıs 2021 günü olacak. Ramazan Bayramı 15 Mayıs 2021'de son bulacak.

Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN AYININDAKİ ÖNEMLİ GÜNLER

Ramazan ayının başlangıcı - 12 Nisan 2021 Salı

Kadir Gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Son Oruç / Ramazan Bayramı Arifesi - 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü - 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü - 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı'nın 3. Günü - 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman tutulacak?

2021 YILI DİNİ GÜNLER

Üç Ayların başlangıcı - 13 Şubat 2021 Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart 2021 Cumartesi

Ramazan Ayının Başlangıcı - 13 Nisan 2021 Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü - 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü - 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı'nın 3. Günü - 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi - 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 1. Günü - 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı'nın 2.Günü - 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3.Günü - 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4. Günü - 23 Temmuz 2021 Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos 2021 Pazartesi

Aşure Günü - 18 Ağustos 2021 Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim 2021 Pazar

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı

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