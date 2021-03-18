Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayının bittiği gün son oruç tutulacak ve Ramazan Bayramı'nın arefe günü idrak edilecek. Ardından 3 günlük Ramazan Bayramı gelecek. 30 gün boyunca oruçlar, namazlar, fitreler ve dualar ile geçen Ramazan ayı anı zamanda bir mağfiret ayıdır. Bu ayda oruç tutacak müslümanlar, 12 Nisan 2021'i 13 Nisan 2021'e bağlayan gece ilk sahurlarını yapıp niyet ederek Ramazan ayına başlayacak. Son sahur ise 12 Mayıs 2021'de yapılacak.

RAMAZAN NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre 2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayıp 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü son bulacak.

Mübarek 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayının bitimi ile birlikte 13 Mayıs 2021 - 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında 3 günlük bir Ramazan Bayramı idrak edilecek.

ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2021 ramazan ayının ilk orucu 12 Nisan 2021'i 13 Nisan 2021'e bağlayan gece tutulmaya başlanacak. Son orucun niyeti ise 11 Mayıs 2021'i 12 Mayıs 2021'e bağlayan gece edilecek. Arife günü tutulacak son orucun ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek.