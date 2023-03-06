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  4. Ramazan ne zaman? Ramazan ayı ne zaman idrak edecek? İşte ilk oruç tarihi

Ramazan ne zaman? Ramazan ayı ne zaman idrak edecek? İşte ilk oruç tarihi

06.03.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının ne zaman geleceği araştırılıyor. Müslümanların oruç ve ibadetle geçirdiği bu hayırlı ay için geri sayım başladı. 6 Mart Berat Kandili'nin gelmesiyle sırada Ramazan başlangıcı var. Peki Ramazan ne zaman? Ramazan ayı ne zaman idrak edecek? İşte ilk oruç tarihi...

Ramazan ne zaman? Ramazan ayı ne zaman idrak edecek? İşte ilk oruç tarihi

Ramazan ayı İslam dinine göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Müslümanlar için değerli kabul edilen bu ayın idrak etmesine kısa bir süre kaldı. Bununla birlikte oruç dönemi de başlayacak. Peki Ramazan ne zaman? Ramazan ayı ne zaman idrak edecek? İşte ilk oruç tarihi...

Ramazan ne zaman? Ramazan ayı ne zaman idrak edecek? İşte ilk oruç tarihi

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı bu sene mart ayına denk geliyor.

ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Oruç 23 Mart'ta başlıyor ve 20 Nisan'da sona eriyor. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın 1. gününe denk geliyor.

Ramazan ne zaman? Ramazan ayı ne zaman idrak edecek? İşte ilk oruç tarihi

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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