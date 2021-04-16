Ramo final yapıyor! | Ramo 16 Nisan günü son bölümü ile ekranlara veda ediyor

Ramo dizisinin final kararı açıklaması, hayranlarını üzmüştü. Kanal ve yapımın karşılıklı anlaşması ile yenilenmeyen sözleşme sonucunda, sözleşmenin bitiş tarihinde dizi final verecek. Ramo dizisinin başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç yer alıyor. 40. Bölümü ile ekranlara veda eden Ramo dizisinin, final bölümünün fragmanı da yayınlandı.

RAMO FİNAL YAPIYOR

Ramo dizisi 16 Nisan 2021 tarihinde final bölümü ile son kez izleyici karşısına çıkacak.

2020 yılında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Ramo, bu sezon Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek’in vedası ile büyük bir kayıp yaşamıştı. Diziden ayrılan oyuncuların yerine yenisinin gelmemesi diziyi olumsuz yönde etkiledi. Son olarak ise diziye Emre Kınay dahil olmuştu.

Ancak dizinin üçüncü sezon onayını alamaması, final kararına sebep oldu. BKM’nin yapımcılığını üstlendiği Ramo dizisine hem kanal hem de yapım tarafından üçüncü sezon onayı çıkmadı. Ramo bu akşam yayınlanacak yeni bölümü ile sevenlerine veda ediyor.

RAMO FİNALDE NE OLUYOR?

Şerif’in elinden Hasan’ın yardımı ile kurtulan Ramo, ailesine kavuşur. Ailesinin güvende olduğundan emin olduktan sonra üç patrona büyük bir savaş açar.