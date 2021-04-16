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  4. Ramo final yapıyor! | Ramo 16 Nisan günü son bölümü ile ekranlara veda ediyor

Ramo final yapıyor! | Ramo 16 Nisan günü son bölümü ile ekranlara veda ediyor

16.04.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramo dizisi, Show TV’nin beğenilen yapımlarından biriydi. Ancak kanal ve yapım arasındaki karşılıklı anlaşmanın sona ermesiyle, sözleşme yenilenmedi. Bu sebeple Ramo dizisi geçtiğimiz haftalarda final kararını açıkladı. Ramo dizisi, bu akşam yayınlanacak 40. Yeni bölümü ile final yapıyor. Sevenlerine 16 Nisan akşamı son bölümü ile veda eden Ramo, saat 20:00’de Show TV’de yayınlanıyor.

Ramo final yapıyor! | Ramo 16 Nisan günü son bölümü ile ekranlara veda ediyor

Ramo dizisinin final kararı açıklaması, hayranlarını üzmüştü. Kanal ve yapımın karşılıklı anlaşması ile yenilenmeyen sözleşme sonucunda, sözleşmenin bitiş tarihinde dizi final verecek. Ramo dizisinin başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç yer alıyor. 40. Bölümü ile ekranlara veda eden Ramo dizisinin, final bölümünün fragmanı da yayınlandı.

RAMO FİNAL YAPIYOR

Ramo dizisi 16 Nisan 2021 tarihinde final bölümü ile son kez izleyici karşısına çıkacak.

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2020 yılında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Ramo, bu sezon Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek’in vedası ile büyük bir kayıp yaşamıştı. Diziden ayrılan oyuncuların yerine yenisinin gelmemesi diziyi olumsuz yönde etkiledi. Son olarak ise diziye Emre Kınay dahil olmuştu.

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Ancak dizinin üçüncü sezon onayını alamaması, final kararına sebep oldu. BKM’nin yapımcılığını üstlendiği Ramo dizisine hem kanal hem de yapım tarafından üçüncü sezon onayı çıkmadı. Ramo bu akşam yayınlanacak yeni bölümü ile sevenlerine veda ediyor.

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RAMO FİNALDE NE OLUYOR?

Şerif’in elinden Hasan’ın yardımı ile kurtulan Ramo, ailesine kavuşur. Ailesinin güvende olduğundan emin olduktan sonra üç patrona büyük bir savaş açar.

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Doğu ise kötü bir haber alır ve intikam arzusu ile yanmaya başlar.
Sonunda kardeşini kurtarmış olan Hasan, Afet’le arasını düzeltmeyi başarır.

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Ramo’nun başına bir bela gelmesinden korkan Sibel, Ramo’dan bir söz alır.

Ramo girdiği büyük savaşta yara almadan galip gelebilecek midir?

RAMO SON BÖLÜMDE NE OLDU?

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Şerif'in tuzağına düşen Ramo, gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Hasan, bu durumu Sibel ve ailesiyle paylaşır. Bütün aile Ramo'ya ne olduğunu merak eder. Sibel hemen onu bulmak için harekete geçerken Hasan da Doğu'yu bulmaya çalışır. Ancak Silahtar tarafından yakalanan Doğu ölümle burun buruna gelir.

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Kaptan, Ramo'nun cezalandırılması için korkunç bir istekte bulunur. Ramo'yu bulmak için harekete geçmek üzere olan Hasan ve ailesi çok büyük bir tehlike altındadırlar. Sibel ise Ramo'yu bulmak için karşısına dikildiği Mazhar'ın kendisine verdiği cevapla alt üst olur. Bu sırada Ramo ise hayatının en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıyadır.

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Şerif, onun canını yakmak için türlü türlü yollar dener. Ramo'nun dayanma gücünü sınar. Sibel, Ramo'yu bulabilmek için elindeki tüm kozları kullanır ama hiç ihtimal vermediği bir sonuçla karşılaşır. Hasan, sonunda Ramo'nun izini bulmayı başarır. Hep birlikte harekete geçerler. Ama Şerif de onları beklemektedir.

RAMO FİNAL FRAGMANI


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Ramo dizisi Murat Yıldırım Olgun Şimşek

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