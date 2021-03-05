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  4. Ramo yeni bölüm izle | Sibel Hasan'a gerçeklerle yüzleşmesini söylüyor

Ramo yeni bölüm izle | Sibel Hasan'a gerçeklerle yüzleşmesini söylüyor

05.03.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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Ramo yeni bölüm izle | Sibel Hasan'a gerçeklerle yüzleşmesini söylüyor

Show TV ile ekrana gelen ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Ramo, 35. bölümü ile ekranlara geliyor. Merakla beklenen dizinin bu bölümünde Ramo ve Mazhar 'ın arasında oldukça gerilimli ve heyecanlı sahneler yaşanıyor. Bu da Ramo izleyicilerinin aklında "Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı" sorusunun oluşmasına neden oluyor. İşte Ramo'nun yeni bölüm fragmanı

BKM tarafından imzalanmış Show TV dizisi Ramo'nun büyük bir heyecan ile beklenen 35. bölümünün fragmanı yayınlandı.

Fragmanda Ramo ile Mazhar arasındaki gerilimin giderek arttığı fark edildi. Şimdi birçok izleyici bu gerilimin masadaki dengeleri nasıl değiştireceğini merak ediyor.

RAMO 35. BÖLÜM FRAGMANI

Ramo'nun 35. bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

RAMO 35. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ramo, Korkut ile iş birliği yapan Mazhar'a öfkelenir. Mazhar'ın amacının ölen patronlardan birinin yerine geçmek olduğunu fark eden Ramo, bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünmektedir. Sonrasında Yıldırım'ın cansız bedeni ile karşılaşır. Bunca olayın yanında Şerif'in ise Ramo ile ilgili farklı planları vardır.

Ramo, bütün bu kaos ile savaşırken Sibel de aile ile uğraşmaktadır. Çiçek, Hasan'a baba demiyor ve Hasan bunu kaldıramıyor. Hasan, bu yaşananları Afet'e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel bir anda olaya dahil olur ve Hasan'ın gerçekler ile yüzleşmesini söyler.

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RAMO 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo ile Mazhar'ın İstanbul'u beraber yönetmesini Korkut içine sindiremedi ve Ramo'nun başını büyük bir belaya soktu.

Ramo ve Sibel kavuştu. Yeni evlerinde oldukça büyük bir kutlama ile Ramo ile Sibel'in nikahları kıyıldı. Ramo, bu mutlu anına hiçbir şeyin gölge düşürmesine izin vermemek için elinden geleni yaptı.

Öte taraftan, Ramo ve Mazhar'ın birlikte çalışması Korkut'un hırslanmasına neden oldu, yaptığı planla Ramo'nun başını büyük bir belaya sokan Korkut, Ramo'nun sorumluluğunda olan bir sevkiyatı eline yüzüne bulaştırmış gibi görülmesine sebep oldu. Tabii ki Ramo bu işin altından Korkut'un çıkacağını bildiği için harekete geçti ve olay çözüldükçe Ramo'nun karşısında daha büyük sürprizler çıktı.

RAMO 34. BÖLÜM İZLE

Ramo'nun son bölümünü buradan izleyebilirsiniz.


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