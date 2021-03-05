Ramo yeni bölüm izle | Sibel Hasan'a gerçeklerle yüzleşmesini söylüyor

BKM tarafından imzalanmış Show TV dizisi Ramo'nun büyük bir heyecan ile beklenen 35. bölümünün fragmanı yayınlandı.

Fragmanda Ramo ile Mazhar arasındaki gerilimin giderek arttığı fark edildi. Şimdi birçok izleyici bu gerilimin masadaki dengeleri nasıl değiştireceğini merak ediyor.

RAMO 35. BÖLÜM FRAGMANI

Ramo'nun 35. bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

RAMO 35. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ramo, Korkut ile iş birliği yapan Mazhar'a öfkelenir. Mazhar'ın amacının ölen patronlardan birinin yerine geçmek olduğunu fark eden Ramo, bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünmektedir. Sonrasında Yıldırım'ın cansız bedeni ile karşılaşır. Bunca olayın yanında Şerif'in ise Ramo ile ilgili farklı planları vardır.

Ramo, bütün bu kaos ile savaşırken Sibel de aile ile uğraşmaktadır. Çiçek, Hasan'a baba demiyor ve Hasan bunu kaldıramıyor. Hasan, bu yaşananları Afet'e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel bir anda olaya dahil olur ve Hasan'ın gerçekler ile yüzleşmesini söyler.

RAMO 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo ile Mazhar'ın İstanbul'u beraber yönetmesini Korkut içine sindiremedi ve Ramo'nun başını büyük bir belaya soktu.