Randevusuz aşı yapılır mı? Randevusuz aşı olunur mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada tüm SGK’ya bağlı çalışanlar için aşı randevusu hakkı verildiğini açıklarken aynı zamanda aşı yaş sınırının da 35 yaşa indiğini açıkladı. Bununla beraber milyonlarca insan aşı randevusu alabilmek için MHRS sistemine giriş yaptı. Milyonlarca insanın bir anda MHRS sistemine girmesini ise site altyapısı kaldırmadı ve site çöktü. Bunun sonucunda birçok insan randevularını tamamlayamadı.

MHRS ÇÖKTÜ!

Milyonlarca insanın bir anda aşı randevusu için MHRS sitemine yüklenmesinin ardından, sistem çöktü. Sitenin altyapısı milyonlarca insanın girişini kaldırmayınca, aşı randevularında da aksaklıklar yaşandı.

Sağlık merkezleri, özel ve devlet hastanelerinden aşı için randevu almak isteyen binlerce vatandaş randevularını tamamlayamadı.

Randevusunu alarak randevu saatinde aşı olmaya giden vatandaşlar ise uzun kuyruklarla karşılaştı. Randevu sistemindeki hata sebebiyle onlarca kişiye aynı saatte randevu verildiği öğrenildi. Sağlık Merkezleri ise sistemdeki problem yüzünden aşı sırası bekleyen kişilere de zamanında aşı yapmakta zorlandı.