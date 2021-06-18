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Randevusuz aşı yapılır mı? Randevusuz aşı olunur mu?

18.06.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşılama hızı artırılmaya çalışırken, plansız hareketlenme yine sorun oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya üzerinden tüm SGK’ya bağlı çalışanların aşı randevusu alabileceğini bildirmesinin ardından MHRS sistemi çöktü. Birçok insanın aynı anda aşı randevusu almak için siteye giriş yapması, MHRS’nin çökmesine neden oldu. Bunun ardından aşı randevusu almakta zorlanan vatandaşlar, randevusuz aşı olup olunmayacağını araştırmaya başladı. Peki randevusuz aşı olunur mu?

Randevusuz aşı yapılır mı? Randevusuz aşı olunur mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada tüm SGK’ya bağlı çalışanlar için aşı randevusu hakkı verildiğini açıklarken aynı zamanda aşı yaş sınırının da 35 yaşa indiğini açıkladı. Bununla beraber milyonlarca insan aşı randevusu alabilmek için MHRS sistemine giriş yaptı. Milyonlarca insanın bir anda MHRS sistemine girmesini ise site altyapısı kaldırmadı ve site çöktü. Bunun sonucunda birçok insan randevularını tamamlayamadı.

MHRS ÇÖKTÜ!
Milyonlarca insanın bir anda aşı randevusu için MHRS sitemine yüklenmesinin ardından, sistem çöktü. Sitenin altyapısı milyonlarca insanın girişini kaldırmayınca, aşı randevularında da aksaklıklar yaşandı.

Sağlık merkezleri, özel ve devlet hastanelerinden aşı için randevu almak isteyen binlerce vatandaş randevularını tamamlayamadı.

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Randevusunu alarak randevu saatinde aşı olmaya giden vatandaşlar ise uzun kuyruklarla karşılaştı. Randevu sistemindeki hata sebebiyle onlarca kişiye aynı saatte randevu verildiği öğrenildi. Sağlık Merkezleri ise sistemdeki problem yüzünden aşı sırası bekleyen kişilere de zamanında aşı yapmakta zorlandı.

Uzun kuyruklarda saatlerce bekleyen vatandaşlar ve birçok sıkıntı yaşayan sağlık personeli ise sistem olmamasına rağmen yine de aşı yapabilmek için isim listesi tutarak aşılarını tamamlamaya çalıştı.

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RANDEVUSUZ AŞI YAPILIYOR MU?

Sistemde oluşan bu karışıklık sebebiyle gelen yüzlerce insanın randevusuna da bakılamadı. O yüzden randevusuz bir şekilde aşı olan da pek çok insan oldu.

Ancak normal şartlarda, aşı hakkı çıkan kişilerin MHRS sistemi veya ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu oluşturması gerekiyor.

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