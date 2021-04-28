Randevuyla almaya başladılar! Kısıtlama öncesi herkes oraya koşuyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

"YOĞUNLUKTAN DOLAYI RANDEVU İLE ÇALIŞIYORUZ"

Kısıtlama öncesinde Bartın’da yaşayan vatandaşlar saç sakal tıraşlarını olabilmek için berberlerin yolunu tuttu. Berberler ise iş yerlerinde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla randevulu sisteme geçti. Berber esnaflarından Hayri Özkaya vatandaşları bekletmemek amacıyla randevulu sisteme geçtiklerini ifade ederken, “Kısıtlamalardan dolayı biraz yoğunluk yaşıyoruz. O yüzden randevulu sistemle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı fazla bekletmemeye çalışıyoruz” dedi.

"KURALLARA DİKKAT EDİYORUZ"

Maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara dikkat ederek çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Özcan Atik ise, “Bir yoğunluk var çok güzel. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. İnsanların saç kesim ihtiyaçlarını görmeye çalışıyoruz şu anda” ifadelerinde bulundu.