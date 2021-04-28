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  4. Randevuyla almaya başladılar! Kısıtlama öncesi herkes oraya koşuyor

Randevuyla almaya başladılar! Kısıtlama öncesi herkes oraya koşuyor

28.04.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulaması öncesinde berberler yoğun mesaiye başladı. Bartın'da da vatandaşlar saç-sakal tıraşı olmak için berberin yolunu tuttu. Randevuyla çalışan berberler, kısıtlama saatine kadar tüm müşterilerinin ihtiyaçlarını gerçekleştirmeye çalışıyor.

Randevuyla almaya başladılar! Kısıtlama öncesi herkes oraya koşuyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

"YOĞUNLUKTAN DOLAYI RANDEVU İLE ÇALIŞIYORUZ"

Kısıtlama öncesinde Bartın’da yaşayan vatandaşlar saç sakal tıraşlarını olabilmek için berberlerin yolunu tuttu. Berberler ise iş yerlerinde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla randevulu sisteme geçti. Berber esnaflarından Hayri Özkaya vatandaşları bekletmemek amacıyla randevulu sisteme geçtiklerini ifade ederken, “Kısıtlamalardan dolayı biraz yoğunluk yaşıyoruz. O yüzden randevulu sistemle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı fazla bekletmemeye çalışıyoruz” dedi.

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"KURALLARA DİKKAT EDİYORUZ"

Maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara dikkat ederek çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Özcan Atik ise, “Bir yoğunluk var çok güzel. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. İnsanların saç kesim ihtiyaçlarını görmeye çalışıyoruz şu anda” ifadelerinde bulundu.

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"VİRÜSTEN KURTULMAYI TEMENNİ EDİYORUZ"

Kısıtlamalar başlamadan saç ve sakal tıraşı olabilmek için berber koltuğuna oturan Alaattin Bulduk da, “Bugün geldik tıraşımızı olduk. Çarşıda da ufak tefek işlerimiz var onları da halledeceğiz. 17-18 gün boyunca da kurallara uyacağız mecburen. İnşallah bu virüs davasından bu şekilde kurtulmayı temenni ediyoruz" dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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