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Rapçi tutuklandı, İspanya karıştı: 44 gözaltı, 30'dan fazla yaralı

18.02.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Rapçi tutuklandı, İspanya karıştı: 44 gözaltı, 30'dan fazla yaralı

İspanya'da "Kral'a hakaret ettiği" gerekçesiyle tutuklanan Katalan rapçi Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösteriler sürüyor. Başkent Madrid ve Barcelona'daki protesto gösterilerine polisin müdahalesi sert oldu.

İspanya'da terörizmi yüceltme ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından hüküm giyen rap sanatçısı Pablo Hasel'in polis zoruyla tutuklanıp cezaevine götürülmesine karşı düzenlenen ve polisin müdahale ettiği gösterilerde 44 kişinin gözaltına alındığı ve 30'dan fazla yaralı olduğu bildirildi.

Hasel'in hüküm giymesinin ardından başlayan protestolar ülke geneline yayıldı.

Gösterilerin yoğunlaştığı Barcelona'da şiddetin dozu arttı.

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Kent merkezinde toplanan binlerce kişi yollara barikat kurdu. Çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Öfkeli protestocular barikat nedeniyle yolda ilerleyemeyen polis araçlarına taş ve şişelerle saldırdı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

Güvenlik güçleri kalabalığa göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

Başkent Madrid'te de benzer görüntüler vardı.

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Yerel polis kaynakları ve sağlık birimlerinden basına verilen ilk bilgilerde Madrid'de 15, Katalonya'nın Barcelona, Lleida, Girona ve Tarragona kentlerinde ise 29 kişinin gözaltına alındığı, çıkan olaylarda 30'dan fazla yaralı olduğu bildirildi.

Katalonya bölgesinde 16 Şubat akşamı yapılan gösterilerde ise 1'i isabet eden plastik mermiden tek gözünü kaybeden 33 kişi yaralanmış, 15 kişi de gözaltına alınmıştı.

Hakkında 2014'ten bu yana 4 farklı suçtan kesinleşmiş mahkeme kararı olan Hasel, Twitter hesabından attığı mesajlarla ve şarkılarında kullandığı sözlerde terörizmi yüceltmek, devlete ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından 9 ay hapis cezası almasının ardından bir grup öğrenciyle kendisini kapattığı bir üniversite binasından 16 Şubat sabahı polis zoruyla tutuklanarak cezaevine götürülmüştü.

Hasel'in tutuklanması İspanya'da sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarla ilgili ifade özgürlüğü tartışması başlatırken, hükümet, "nefret suçları, krallığa hakaret, İspanyol bayrağına saldırı, terörizmi yüceltme veya dini duygulara saldırı" gibi suç teşkil eden bazı konuların Ceza Kanunu'nun dışında kalması ve bunlarla ilgili öngörülen hapis cezalarının kaldırılması için Adalet Bakanlığınca bir çalışma başlatıldığını duyurmuştu.

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