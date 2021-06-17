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Rapor ortaya çıktı: Huawei Mate 50 serisini bu yıl beklemeyin!

17.06.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei P50 serisi sonrası Huawei Mate 50 serisinin de tanıtılması bekleniyor. Ancak Çin'den gelen yeni bir rapora göre bu 2021'de olmayacak.

Rapor ortaya çıktı: Huawei Mate 50 serisini bu yıl beklemeyin!

Huawei P50 serisinin ilk tanıtımını HarmonyOS işletim sistemini tanıttığı etkinlikte yaptı. Ancak, bu telefonun tüm özelliklerinin yer aldığı bir tanıtım olmadı. Çinli şirket, telefonun devasa iki mercek içinde yer alan kamera modüllerini ve arka tasarımını gösteren bir fotoğraf göstermek ile yetindi. Aslında yılın bu döneminde Huawei'nin P50 modellerini çoktan duyurması gerekiyordu. Ancak şirket henüz P50'nin tanıtım tarihini bile açıklamış değil.

Huawei Mate 50 serisi

Şimdi ise Çin'den gelen yeni bir rapora bakılırsa P50 sonrası gelmesi beklenen Huawei Mate 50 serisi için de bu yıl pek bir umut yok.

HUAWEI MATE 50 SERİSİ GELMEYEBİLİR

Rapora göre Huawei, bu yıl yeni Mate serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeyecek. Bu Huawei Mate 50 serisinin bu yıl gelmeyeceği anlamına geliyor. İlk Mate serisi akıllı telefonun tanıtıldığı 2013'ten beri böyle bir durum hiç gerçekleşmemişti.

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Huawei, uygulanan yasaklar nedeniyle tedarik zincirinde sorunlar yaşıyor. Bu yüzden Mate 50 serisinin gelmeme ihtimali tamamen anlaşılabilir bir durum. Fakat şirketten konu hakkında bir açıklama gelmediği için şimdilik gerçeği bilemeyeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon Huawei
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