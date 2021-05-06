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  4. Rastgele etrafa ateş açtı! Küçük Pınar hayattan koparıldı

Rastgele etrafa ateş açtı! Küçük Pınar hayattan koparıldı

06.05.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Yakutiye'de iftar sonrası pompalı tüfekle rastgele ateş açan 19 yaşındaki Serdar Dündar, bu sırada sokakta oynayan 13 yaşındaki Pınar Kaban’ı vurdu. Saçmaların sol gözüne isabet ettiği Pınar yaşamını yitirdi.

Rastgele etrafa ateş açtı! Küçük Pınar hayattan koparıldı

Olay, merkez Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde meydana geldi. İftar sonrası kısa dipçik pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar, bu sırada evlerinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Pınar Kaban'ı sol gözünden vurdu. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Pınar Kaban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sosyal medya hesaplarında çok sayıda silahlı fotoğrafı olduğu ortaya çıkan Serdar Dündar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dündar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BABAANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Pınar Kaban’ın cenazesi ise Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Küçük kızın babaannesi Nebahat Kaban, cenazede ağıtlar yakıp, gözyaşlarına boğuldu. Pınar Kaban’ın babası İbrahim Kaban'ın cezaevinde olduğu için cenazeye katılamadığı belirtildi.

KOMŞUSU OLAYI ANLATTI: KAPIYI AÇTIM, YERDE CESEDİ BULDUM

Aynı mahallede oturan İlhami Yıldız, "Pınar karşı binada oturuyordu, bu taraflara gelip giderdi, kızımla da gezerlerdi. Ramazan ve pandemi sebebiyle dışarı çıkamıyorduk. Evde eşimle çay içiyorduk Patlama sesi duyduk, önce torpil zannettim. Silah patladığını bilseydim acele eder belki yetişirdim. Evden çıktım, kapıyı açtım, yerde cesedi buldum. Pınar'ı tanıdım. Pınar, Pınar diye bağırdım, ses çıkmadı. Hemen çevredekilere seslendim. 'Yetişin Pınar'ı vurmuşlar' dedim, karşı komşu çıktı 155'i aradı, polis ve ambulans geldi. Pınar'ı vuran Serdar'ın mahallede çok pisliği vardı. Bu çevrede ondan şikayetçi olmayan kimse yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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