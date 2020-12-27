Rasulayn'da halk, PKK'yı protesto etti

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde halk, elektrik kaynaklarının kontrolünü elinde tutan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı gösteri düzenledi. ARAPÇA VE İNGİLİZCE DÖVİZLER TAŞINDI Ceylanpınar'ın karşısında Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'da ilçe merkezinde toplanan halk, elektrik kaynaklarını işgal altında tutan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı slogan attı, Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı. MSB duyurdu! 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Pankartlarda, "Elektrik bizim de hakkımız", "YPG, elektriği bize ver", "21. çağda karanlıkta yaşıyoruz" ve "Barajlar YPG/PKK'nın işgalinde" ifadeleri yer aldı. Protestoya katılan Adnan Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rasulayn'da ciddi düzeyde elektrik sorunu yaşadığını söyledi. TÜRKİYE'YE İFTİRA Türkiye'nin Deyrizor ve Haseke halkından su kestiği yönündeki iddiaların terör örgütü YPG/PKK'nın bir yalanı olduğunu belirten Ubeyd, "Allouk Su Tesisi'nin elektriği YPG/PKK işgalindeki Suveydiyye Elektrik Santrali'nden sağlanıyor. Onlar elektriği kesince, su Deyrizor ve Hasake'de de kesiliyor." dedi. Rasulaynlı Hedil Kusa da terör örgütü YPG/PKK'nın hayatın en önemli iki unsuru su ve elektriği halktan esirgediğini vurguladı.

Kusa, "Bize verilen elektrik evdeki ledleri bile çalıştırmıyor. Çocuklar karanlıktan korkar hale geldi artık. Buzdolapları çalışmıyor." diye konuştu. Yakıtın pahalı olduğunu, mazot almak için herkesin alım gücüne sahip olmadığını, dolayısıyla da halkın ısınma sorunu yaşadığını dile getiren Kusa, "Elektik lazım. Elektriksiz ve susuz hayat yok. Elektriği bölgeden kesen terör örgütü YPG/PKK'dır." ifadelerini kullandı. Rasulayn Yerel Meclis Elektrik Müdürü Adnan Cedaan da terör örgütü YPG/PKK'nın her fırsatta elektriği kestiği için Allouk Su Tesisi'nin çalışmaz hale geldiğini söyledi. ELEKTRİK DE SU DA YOK Verilen elektriğin, tesisteki 7 su pompasından 3'ünü bile çalıştırmadığını belirten Ceddan, "Şu an Haseke'ye su gidiyor ancak bize verilen elektrik çok kısıtlı, elektriğimiz yok. Su da keza öyle." şeklinde konuştu. Ceddan, Suriyelilerin parasıyla inşa edilen barajların bütün Suriye halkına ait olduğunu vurgulayarak, "Bu elektrik çocuklarımızın hakkı. Kesmeye hakları yok. Karanlıkta yaşamak istemiyoruz." dedi. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde el koyduğu stratejik enerji kaynaklarını siyasi koz olarak kullanıyor.