HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rasulayn'da halk, PKK'yı protesto etti

Rasulayn'da halk, PKK'yı protesto etti

27.12.2020 16:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rasulayn'da halk, PKK'yı protesto etti

Rasulayn halkı, elektrik kaynaklarının kontrolünü elinde tutan terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etti.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde halk, elektrik kaynaklarının kontrolünü elinde tutan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı gösteri düzenledi.

ARAPÇA VE İNGİLİZCE DÖVİZLER TAŞINDI

Ceylanpınar'ın karşısında Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'da ilçe merkezinde toplanan halk, elektrik kaynaklarını işgal altında tutan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı slogan attı, Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı.

MSB duyurdu! 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Pankartlarda, "Elektrik bizim de hakkımız", "YPG, elektriği bize ver", "21. çağda karanlıkta yaşıyoruz" ve "Barajlar YPG/PKK'nın işgalinde" ifadeleri yer aldı.

Protestoya katılan Adnan Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rasulayn'da ciddi düzeyde elektrik sorunu yaşadığını söyledi.

TÜRKİYE'YE İFTİRA

Türkiye'nin Deyrizor ve Haseke halkından su kestiği yönündeki iddiaların terör örgütü YPG/PKK'nın bir yalanı olduğunu belirten Ubeyd, "Allouk Su Tesisi'nin elektriği YPG/PKK işgalindeki Suveydiyye Elektrik Santrali'nden sağlanıyor. Onlar elektriği kesince, su Deyrizor ve Hasake'de de kesiliyor." dedi.

Rasulaynlı Hedil Kusa da terör örgütü YPG/PKK'nın hayatın en önemli iki unsuru su ve elektriği halktan esirgediğini vurguladı.

Kusa, "Bize verilen elektrik evdeki ledleri bile çalıştırmıyor. Çocuklar karanlıktan korkar hale geldi artık. Buzdolapları çalışmıyor." diye konuştu.

Yakıtın pahalı olduğunu, mazot almak için herkesin alım gücüne sahip olmadığını, dolayısıyla da halkın ısınma sorunu yaşadığını dile getiren Kusa, "Elektik lazım. Elektriksiz ve susuz hayat yok. Elektriği bölgeden kesen terör örgütü YPG/PKK'dır." ifadelerini kullandı.

Rasulayn Yerel Meclis Elektrik Müdürü Adnan Cedaan da terör örgütü YPG/PKK'nın her fırsatta elektriği kestiği için Allouk Su Tesisi'nin çalışmaz hale geldiğini söyledi.

ELEKTRİK DE SU DA YOK

Verilen elektriğin, tesisteki 7 su pompasından 3'ünü bile çalıştırmadığını belirten Ceddan, "Şu an Haseke'ye su gidiyor ancak bize verilen elektrik çok kısıtlı, elektriğimiz yok. Su da keza öyle." şeklinde konuştu.

Ceddan, Suriyelilerin parasıyla inşa edilen barajların bütün Suriye halkına ait olduğunu vurgulayarak, "Bu elektrik çocuklarımızın hakkı. Kesmeye hakları yok. Karanlıkta yaşamak istemiyoruz." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde el koyduğu stratejik enerji kaynaklarını siyasi koz olarak kullanıyor.

Suriye'de özellikle doğu kesimde yer alan illerin elektrik kaynağının büyük bölümü Fırat Nehri üzerinde bulunan Fırat, Teşrin ve Baas barajlarından sağlanıyor. Bu barajlardan hidroelektrik santraller aracılığıyla üretilen elektrik ise terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunuyor.

Barajlardan sağlanan ve halka ait olması gereken elektriğin dağıtımını elinde tutan örgüt, söz konusu enerji kaynağını kirli siyasi çıkarlarını elde etmek için kullanıyor.

Su kaynakları açısından zengin olan Barış Pınarı Harekatı bölgesi, terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunan Haseke ve Tel Tamir ile söz konusu bölgedeki alanlara su sağlayan Allouk Su Tesisi'ne ev sahipliği yapıyor.

Allouk Su Tesisi'nin elektrik kaynağı ise terör örgütünün işgalindeki Derbasiye ilçesinde yer alan Suveydiye Elektrik Santrali'nden karşılanıyor.

Ancak terör örgütü, Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Hidroelektrik Santrali'nden ürettiği enerjiyi Barış Pınarı Harekatı bölgesinden kasıtlı olarak kesince, bölgedeki yönetim halkın temel ihtiyaçlarını Suveydiye'den gelen elektrikle karşılama yoluna gitmek zorunda kalıyor.

Böylece, Allouk Su Tesisi'ni çalıştırması gereken Suveydiye Elektrik Santrali, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için tüketiliyor ve tesisin çalışması sekteye uğruyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konuşan karga Şakir, olay oldu!Konuşan karga Şakir, olay oldu!
ABD'deki patlamada yeni gelişmeABD'deki patlamada yeni gelişme
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Aşıyla ilgili sözlerine tepki yağdı! 'Hakkımda suç duyurusunda bulununuz'

Aşıyla ilgili sözlerine tepki yağdı! 'Hakkımda suç duyurusunda bulununuz'

Elazığ'da deprem!

Elazığ'da deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

MSB: Çığ altında kalan bir personel şehit oldu

MSB: Çığ altında kalan bir personel şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

DSÖ açık açık uyardı: Koronavirüs karşılaştığımız son salgın olmayacak

DSÖ açık açık uyardı: Son olmayacak!

ABD'nin Nashville kentindeki patlamayla bağlantılı bir kişi tespit edildi

ABD'deki patlamada yeni gelişme

İran'da çıkarma gemisi battı: 7 kayıp

İran'da çıkarma gemisi battı: 7 kayıp

Sosyal medyada gündem oldu! Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Kar temizlemek için lav silahı kullandı

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya'da

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Libya'da

Japonya’dan mutasyon sonrası ülkeye giriş yasağı

Japonya’dan mutasyon sonrası flaş karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.