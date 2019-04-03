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Raylı kapı 2 kişinin üzerine devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 13:28 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, bir inşaat alanına giriş-çıkış için kullanılan kenarı demirli raylı tahta kapı, iki kişinin üzerine devrildi.

Raylı kapı 2 kişinin üzerine devrildi

İzmir’in Konak ilçesinde, bir inşaat alanına giriş-çıkış için kullanılan kenarı demirli raylı tahta kapı, iki kişinin üzerine devrildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, İzmir’in Konak ilçesi Mucibur Rahman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir inşaatın giriş-çıkış için kullanılan kenarı demirli raylı tahta kapı, kapıldığı sırada 2 kişinin üzerine devrildi. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda iki kişi adeta ölümden döndü. Kapının düşmesiyle bir kişi altında kalırken diğer kişi de son anda kurtuldu. Devrilen kapının altında kalan kişi, o sırada olay yerinden geçen vatandaşlar ve kapının altında kalmaktan kurtulan kişi tarafından çıkarıldı. Tüm bu yaşananlar ise anbean kameralara yansıdı. Kapının altında kalan kadın ise hastaneye kaldırılırken kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Raylı kapı 2 kişinin üzerine devrildi

Raylı kapı 2 kişinin üzerine devrildi

Raylı kapı 2 kişinin üzerine devrildi

Raylı kapı 2 kişinin üzerine devrildi

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