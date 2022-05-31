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Raziye Oskay'ı saplantılı nişanlı 11 kurşunla öldürmüştü! Sanık: Aileye başsağlığı diliyorum

31.05.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Raziye Oskay Mersin'de saplantılı eski nişanlısı tarafından sokak ortasında 11 kurşunla öldürülmüştü. Katil Barış Can Uçuk'un yargılanmasına başlanırken, sözleri tepki çekti. Uçuk ''Savunma verecek durumda değilim. Aileye başsağlığı diliyorum'' dedi. Acılı anne, ''Hiçbir zaman kızımı rahat bırakmadı. Kızıma tecavüz etti. Anneannesinin cenazesinde 'Anne çok yakın zamanda geleceğim yer burası. Haberlere çıkacağım bunu göreceksiniz' dedi. Yavrum işe giderken öldürüldü'' şeklinde konuştu.

Raziye Oskay'ı saplantılı nişanlı 11 kurşunla öldürmüştü! Sanık: Aileye başsağlığı diliyorum

Olay, 10 Ocak günü sabah saatlerinde, Mersin'in Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkıp, durağa yürüyen eski nişanlısı Raziye Oskay'ın karşısına çıktı. Uçuk, Oskay'a doğru hızla ilerleyip, tabancasını çekerek peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı. Mermilerin isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Oskay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Barış Can Uçuk ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Barış Can Uçuk hakkında 'tasarlayarak öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet savcısının ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep ettiği sanığın, Oskay'ın uzun yıllardır sistematik şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğu vurgulandı. İddianamede Oskay'ın sanık hakkında yaptığı şikayetler ile aldırdığı uzaklaştırma kararlarına da yer verildi. Davanın ilk duruşması, bugün 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Barış Can Uçuk SEGBİS ile katıldı, Oskay ailesi ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

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'11 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ, 11 YILDIR TEHDİT EDİYORDU'

Duruşmada söz verilen baba Murat Oskay, "11 kurşunla kızımı öldürdü. 11 yıldır kızımı devamlı tehdit ediyordu. Okul yıllarında arkadaş olmuşlar. Kızımı tehditlerle ailesiyle korkutmuş, sindirmiş. İstediği her şeyi yaptırmak istemiş. Kötü emellerine alet etmiş. Evin önüne gelip, silahla ateş etti. Şikayetçi olduk. Mecburen kabullendik, eğer seviyorsanız gelip istesinler, dedik. Söz kesildi. Sözden sonra kızımı tehdit etmeye devam etti. Uzaklaştırma aldı ama iş yerinin etrafında geziyordu. Sonunda kızımı öldürdü. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

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ANNEYE YÜREK YAKAN SÖZLER: ANNE ÇOK YAKIN ZAMANDA GELECEĞİM YER BURASI

Anne Fatma Oskay ise "Sanığı ortaokuldan beri tanırım, kızımın erkek arkadaşıydı. Hiçbir zaman kızımı rahat bırakmadı. Kızıma tecavüz etti. Videolarını çekip, tehdit etti. Anneannesinin cenazesi oldu. Mezarlığa gittik, kızım bana 'Anne çok yakın zamanda geleceğim yer burası. Haberlere çıkacağım bunu göreceksiniz' dedi. Kardeşine bakıp 'Ben ölürsem beni buraya gömün' dedi. Öpüp işe gönderdim. Yavrum işe giderken kapıdan çıkınca görüp ateş ediyor. Ölünce dünya başımıza yıkıldı. Yuvamı yıktı, ciğerimizi yaktı. En ağır cezayı alsın" diye konuştu.

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''AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM''

Raziye'nin ablası Kübra Türkmen de kız kardeşinin yıllarca korku ve panikle yaşadığını söyledi. Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık Barış Can Uçuk da "Halen olaydan dolayı psikolojik sorunlar yaşıyorum. Savunma verecek durumda değilim. İfademi yazılı olarak sonra vereceğim. Aileye başsağlığı diliyorum" dedi. Sanık Uçuk'un başsağlığı dilemesi, salonda tepkilere neden oldu. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

(DHA)


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