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Realme Buds Q2 kulaklığını piyasaya sürdü

01.05.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kablosuz kulaklıklar, tasarımını ilk Buds Q olarak koruyor ancak gelişmiş oyun modu, IPX4 su geçirmezlik, şık tasarım ve sözde Çevresel Gürültü Engelleme (ENC) özelliği ile birlikte geliyor.

Realme Buds Q2 kulaklığını piyasaya sürdü

Çevresel gürültü engelleme özelliği sadece aramalar için çalışıyor ve aktif gürültü engelleme konusunda pek bir iş yapmıyor. Realme Buds Q2, selefinin sahip olduğu etkileyici özelliklerden bazılarını koruyor. Örneğin cihaz, 2 saatlik oynatma yapabilecek yetecek kadar 10 dakikalık şarjla 20 saatlik toplam pil ömrüne sahip.

Ne yazık ki kasa hala bir microUSB portu barındırıyor. Şirket ayrıca, 10 mm’lik bas güçlendirici eklemiş. Aksesuarın tek bir kulaklığı yalnızca 4,1 gram ağırlığında ve bu TWS dünyasında son derece hafif sayılır. Her birinin üzerinde oynatma / duraklatma, çağrıları cevaplama veya Oyun Modunu açma / kapatma gibi bazı hareketlere izin veren bir dokunmatik panel var.  Game Mode’a gelince , Realme burada oldukça iyi iş çıkarmış.

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Bu özellik, her iki kulaklığa da aynı anda uzun bir basılarak etkinleşme sunuyor. Pil konusunda ise cihazın performansı ilk Buds Q’dan % 50 daha iyi. Çevresel Gürültü Engelleme, yalnızca bir telefon görüşmesi sırasında çalışır.

Bir algoritma, özellikle süpermarket, toplu taşıma veya ofis gibi gürültülü alanlarda dış gürültüyü filtreler. Realme Buds Q2, Bluetooth ile herhangi bir cihaza neredeyse anında bağlanabilir, ancak Realme Link uygulamasıyla bazı hareketler kişiselleştirilebilir. Kulaklıklar Siyah veya Mavi renklerde sunuluyor. Asya ülkesindeki fiyat yaklaşık olarak 26 $ / 21 €.

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Realme
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