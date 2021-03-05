Realme C21 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme akıllı telefon tanıtımlarına devam ediyor. Şirket dün Realme GT 5G adında yeni amiral gemisi akıllı telefonunu sahalara sürdü. Bu telefon, Snapdragon 888 işlemcisi ile ve fiyatı ile dikkat çekti. Çinli akıllı telefon üreticisi şimdi ise yeni bir etkinlik düzenledi ve daha çok giriş seviyesi akıllı telefon arayan kullanıcılara hitap eden Realme C21'i tanıttı.

REALME C21 ÖZELLİKLERİ

Realme C21'in özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran var. Bu ekran damla çentikli bir yapıya sahip. Çentikte ise telefonun 5 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. Telefonun parmak izi okuyucusunun ekranının altında olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak parmak izi okuyucusu, ekran altı tarayıcılar yaygınlaşmadan önce birçok akıllı telefonda gördüğümüz üzere arka tarafta yer alıyor ve bu oldukça şaşırtıyor. Realme C21 gücünü MediaTek Helio G35 işlemcisinden alırken, bu işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 3,5 mm'lik kulaklık girişine ev sahipliği yapan model kutudan Android 10 ile çıkıyor.