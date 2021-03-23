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Realme C25 tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı ile neler sunuyor?

23.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme C25 özellikleri ve fiyatı ile tanıtıldı. Realme'nin yeni akıllı telefonu 6.000 mAh'lik dev bir batarya ile geliyor. İşte Realme C25'in özellikleri ve fiyatı.

Realme C25 tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı ile neler sunuyor?

Realme 8 ve 8 Pro adında iki yeni telefonunu tanıtmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu artık bilinen bir gerçek zira firma, yarın 8 serisi için bir lansman etkinliği düzenleyecek. Ancak firma, Realme 8'i ve Realme 8 Pro'yu görücüye çıkartmadan yeni bir akıllı telefonunu lanse etti. Bu akıllı telefon; Realme C25.

REALME C25 ÖZELLİKLERİ

Realme C25, 6,5 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekrana sahip. Telefon ufak bir çentikle birlikte geliyor. Bu çentikte Realme C25'in 8 MP çözünürlüğündeki selfie kamerası bulunuyor. Parmak izi okuyucusu ise maalesef ekranda değil, telefonun arkasında konumlanıyor. Telefon gücünü MediaTek Helio G70 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 ile kutusundan çıkan Realme C25, 18W hızlı şarj destekli 6.000 mAh'lik bir batarya ile geliyor.

Realme C25 özellikleri

Realme C25'in arka tarafında daha önce de söylediğimiz gibi bir parmak izi okuyucusu var. Bu parmak izi okuyucunun hemen üst çaprazında 48 MP ana kamera, 2 MP monokrom kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor.

Realme C25 kamera

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REALME C25 FİYATI

Realme C25'in fiyatı yaklaşık 160 dolardan başlıyor. Gri ve mavi renk seçeneklerine sahip Realme C25'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği hakkında henüz bir bilgilendirme yok.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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