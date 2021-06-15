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Realme'den tablet ve bilgisayar geliyor

15.06.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme tablet ve bilgisayar konusunda ne yazık ki geri planda kaldı. Özellikle son dönemlerde şirketin akıllı telefon başarısını diğer alanlara taşımadığı görülüyor. Ancak bu durum değişiyor gibi görünüyor.

Realme'den tablet ve bilgisayar geliyor

Akıllı telefon devleri genellikle belirli bir süre sonra diğer alanlara kaymaya başlıyor. Elbette cep telefonlarını da ihmal etmiyorlar. Mesela Samsung akıllı telefon alanındaki tecrübesini bilgisayar ve tablet modellerinde de devam ettirdi.

Apple ise biraz daha farklı bir hikayeye sahip. Şirket ilk olarak bilgisayarlar ve işletim sistemi ile başladı. Hemen ardından gücünü akıllı telefon piyasasında da gösterdi. Huawei yine buna benzer bir hikayeye sahip.

Şimdi ise Realme bu alanda yeni bir oyuncu olmak istiyor. Bu nedenle kalıcı bir deneyim sağlamayı amaçlayan şirket tablet ve bilgisayar üretmeye başlayacak.

GÖZLER REALME GT 5G KÜRESEL LANSMANINDA

Bu marka diğerlerine göre biraz daha şanslı olacak diyebiliriz. Bilgisayar ve tablet modelleri eskisine oranla çok daha fazla gelişti. Bu nedenle şirket tüm bu teknolojileri kendi bünyesinde birleştirebilir. Snapdragon 888 destekli Realme GT 5G küresel ilk çıkışını yapmaya hazırlanıyor. Bu tanıtımda firma kendi laptop ve tablet ürünlerini piyasaya sunabilir.

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Şirket, işletim sistemi bakımından muhtemelen popüler olanları tercih edecek. Akıllı telefonlarda Android ile çalışmalarını devam ettiren firma çok yüksek ihtimalle bilgisayarlarda Windows kullanacak. Peki sizce yeni Realme bilgisayar modellerinde hangi donanımlar bulunmalı?

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Realme
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