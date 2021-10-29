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Realme, klima pazarına giriyor olabilir

29.10.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefonlarıyla bilinen Realme firmasının şirket web sitesinin kod tabanında yeni bir "klima kontrolü" dizesi görüldü. Bu da şirketin klima pazarına girebileceğine yönelik bazı söylentilerin ortaya çıkmasına yol açtı.

Realme, klima pazarına giriyor olabilir

Bu şirketin gelecek planları için de yeni bilgiler getirdi. Şirketin klima ve daha sonra beyaz eşya gibi çok daha fazla ürün için de hazırlık yaptığı söylendi.

TELEFON İLE KONTROL EDİLEBİLİR

Ne yazık ki, söz konusu listeleme, ürünün herhangi bir donanım özelliğini veya bu konuda başka bir şeyi göstermiyor. Ancak yine de, bir telefon aracılığıyla kontrolleri desteklemek gibi çeşitli akıllı ev özellikleriyle gelebileceğini tahmin edebiliriz.

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Söz konusu klimanın ne zaman piyasaya çıkacağına dair de bir bilgi yok. Ancak görünüşe göre web sitesinde bununla ilgili ayrıntılar kısa süre içinde gelecek. Bakalım süreç bize neler gösterecek?

Realme Çinli bir akıllı telefon üreticisi ve BBK Electronics’in bir yan kuruluşu. Sky Li tarafından 2018 yılında kuruldu. Şirket başarısını öncelikle akıllı telefonlardan elde ederken, şimdi dizüstü bilgisayarlar ve kulaklıklar gibi başka ürünler de sunuyor. Şirket akıllı ev pazarına da giriş yapmış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Realme
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