Realme’nin bütçe dostu yeni telefonu gün yüzüne çıktı!

Çinli telefon üreticisi Realme, ülkemizde bütçe dostu telefonları ile büyük beğeni toplamayı başarmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Realme 7 modelini tanıtan firma, şimdi de daha uygun fiyatlı realme 7i ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 17 Eylül’de tanıtılacağı söylenen telefonun bugün teknik özellikleri ortaya çıktı.

İŞTE REALME 7İ'NİN ÖZELLİKLERİ

Realme 7i’de söylentilere göre 6.5 inç büyüklüğünde 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde 90Hz tazelemeli LCD ekran yer alacak. Ekran LCD panel olduğu için parmak izi okuyucusu telefonda fiziki olarak yan bölümde yer alacak.

Kalbinde Qualcomm’un sekiz çekirdekli Snapdragon 662 yonga seti ve ilginç bir şekilde 8 GB LPDDR4X RAM yer alacak olan telefon, 128 GB dahili depolama birimine sahip olacak. microSD kart ile 256 GB’a kadar hafıza arttırım imkanı sunacak olan telefon, kamera kurulumu ile segmentinin sınırlarını zorlayacak.

Telefonun arkasına 64 Megapiksel + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 2 Megapiksel makro sensör ve önünde ise 16 Megapiksel çözünürlüğünde kamera kurulumu yer alacak.

18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ve Android 10 ile kutusundan çıkacak olan telefonun 250 dolar ila 300 dolar arasında fiyata sahip olacağı söyleniyor.

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