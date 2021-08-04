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Realme’nin tableti için ilk net görüntüler geldi

04.08.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Android tablet pazarına şimdi yeni bir isim katılıyor. Realme, yaklaşan yeni tableti Realme Pad ile tablet pazarına giriş yapacak.

Realme’nin tableti için ilk net görüntüler geldi

Tabletin görüntüleri daha önce de paylaşılmıştı ancak artık daha net görüntülere sahibiz. Haberin kaynağı, cihazın ayrıntılı görüntülerini paylaştı. Görünüşe göre yaklaşan Android tablet gri ve altın renklerde satışa sunulacak. Cihazın kasasının alüminyumdan yapıldığı da onaylandı.

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REALME PAD ÖZELLİKLERİ

Ayrıca alt hoparlörlerin ve USB-C bağlantı noktasının yanında ekran kalemi yuvası olacak. Cihazın 10.4 inçlik bir ekranla gelmesi bekleniyor. Realme Pad ayrıca dörtlü hoparlör, 6GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 64GB depolama alanına sahip olacak. Pilin ise 7.100 mAh kapasitesinde olduğu söyleniyor.

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Cihaz ayrıca 8MP kameraya sahip olacak. Realme Pad bu yılın 3. çeyreğinde piyasaya sürülecek. Yakında cihaz hakkında daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

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Twitter, Google ve Apple Kimliği ile oturum açılmasına izin verecek

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Anahtar Kelimeler:
Realme
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