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Realme'nin yeni akıllı telefonunun en önemli özelliği: Fiyatı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.02.2020 16:11 | Son Güncelleme

Realme RMX2020 akıllı telefonu ortaya çıktı. Bluetooth sertifikası sızdırılan yeni Realme akıllı telefonun en önemli özelliği, fiyatının Realme'nin en uygun fiyatlı akıllı telefonu Realme C3'ten bile daha uygun bir fiyatla satışa çıkacak olması. İşte Relame RMX2020'nin fiyatı...

Realme'nin yeni akıllı telefonunun en önemli özelliği: Fiyatı!

Realme geçtiğimiz günlerde ülkemize de giriş yapmış bir marka. Uygun fiyatlı akıllı telefonları kullanıcılarla buluşturmak için çalışan ve bu anlamda kendini geliştiren şirket, üst seviye akıllı telefonlarda da büyük bir pay sahibi. Bu akıllı telefonlar işlemci güçleriyle, RAM değerleriyle ve kameralarıyla öne çıkıyor. Fakat Bluetooth sertifikası sızdırılan Realme RMX2020'nin en önemli özelliği ise bunların hiçbiri değil. Onun en önemli özelliği; oldukça uygun fiyatı.

UYGUN FİYATLI REALME RMX2020 GÖRÜNTÜLENDİ

RMX2020 model numarasına sahip olan Realme akıllı telefon, Bluetooth sertifikasının sızdırılmasıyla konuşulmaya başlandı. Sızdırılan Bluetooth sertifikasında cihazın özellikler tablosu da yer almakta. Bu tabloya göre RMX2020, MediaTek işlemci kullanacak. MediaTek'in Helio X20 (MT6769) işlemcisinden gücünü alacak. Bu işlemci orta/üst seviye bir işlemci olarak tanımlanırken, böylesine uygun bir fiyatla sunulacak bir akıllı telefonda kullanılması oldukça şaşırtıcı.

REALME RMX2020'NİN ÖZELLİKLERİ

Realme RMX2020'nin özelliklerine devam edersek, bir nokta dikkatimizi çekiyor. Sızdırılan bilgilere göre RMX2020, 5000 mAh bataryaya sahip olacak ve bu batarya MediaTek Helio X20 işlemcisinin yanında 6.5 inçlik Full HD bir ekrana enerji sunacak. Bu batarya değerinin böylesine düşük bütçeli bir akıllı telefon için oldukça iyi bir değer olduğunu söylemek gerek. Telefonun arka kamera kurulumu ise 3 kameralı bir yerleşime sahip. Bu kameralardan birisi 12 MP'lik ana kamerayken diğer iki kamera 2 MP olarak listelenmiş durumda. Bu kameralardan birinin yakın çekim diğerinin ise derinlik sensörü olarak çalışacağı tahmin ediliyor. Telefonun ön kamerası ise 5 MP. Gelelim o haberin başından beri bahsettiğimiz fiyat bilgisine.

RMX2020

REALME RMX2020'NİN FİYATI

Realme RMX2020'nin 90-100 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Realme C3'ün 113 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu, Nokia'nın tuşlu cep telefonunun 50 dolar civarı bir fiyat ile satışa çıkacağını düşünürsek, bu fiyat 5000 mAh gücünde üç kameralı bir akıllı telefon için inanılmaz bir fiyat.

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