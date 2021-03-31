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Realme, V13'ü duyurdu! Özellikleri ve fiyatı belli oldu

31.03.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme V13 Çinli akıllı telefon üreticisi Realme tarafından tanıtıldı. Realme V13, Qualcomm Snapdragon serisi bir işlemciden değil, MediaTek Dimensity serisi bir işlemciden güç alıyor. Peki Realme V13'ün özellikler ve fiyat kısmında karşımıza neler çıkıyor?

Realme, V13'ü duyurdu! Özellikleri ve fiyatı belli oldu

Realme, GT Neo adındaki telefonu bugün resmi olarak tanıttı. Fakat Çinli akıllı telefon üreticisi sadece GT Neo'yu değil, yeni başka bir telefonunu daha görücüye çıkardı. Bu telefon; Realme V13 adını taşıyor.

Realme V13 özellikleri

MERAK EDENLER İÇİN İŞTE REALME V13'ÜN ÖZELLİKLERİ

Realme V13'ün özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran ile geliyor. Bu ekran 90 Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca bu noktada ekranın sol üst kısmında bir nokta çentik bulunduğunu, burada 8 MP'lik bir ön kameranın yer aldığını belirtelim. MediaTek Dimensity 700 işlemci ile gelen V13, 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı sunuyor. Realme V13, 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir pilden güç alıyor. Parmak izi okuyucusu ise telefonun yan çerçevesinde yer alıyor. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzünü kullanan telefon, üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Realme V13 5G desteği sunuyor mu diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım. Evet, telefon MediaTek Dimensity 700 işlemcisi sayesinde 5G bağlantısı sunuyor.

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Üç kameralı kurulumda Realme V13'ün 48 MP'lik ana kamerasına ek olarak, 4 cm makro kamera ve bir adet monokrom kamera var.

Realme V13 fiyatı

REALME V13'ÜN FİYATI NE KADAR?

Realme V13'ün fiyatı yaklaşık 245 dolar olarak açıklandı. Tabi bu fiyat 5G destekli akıllı telefonun 8 GB RAM ve 128 Gb dahili depolama alanına sahip modeli için geçerli. 256 GB'lık model ise yaklaşık 275 dolarlık bir fiyat etiketi ile geliyor. Realme V13'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme 5G
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