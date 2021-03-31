Realme, V13'ü duyurdu! Özellikleri ve fiyatı belli oldu

Realme, GT Neo adındaki telefonu bugün resmi olarak tanıttı. Fakat Çinli akıllı telefon üreticisi sadece GT Neo'yu değil, yeni başka bir telefonunu daha görücüye çıkardı. Bu telefon; Realme V13 adını taşıyor.

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Realme V13'ün özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran ile geliyor. Bu ekran 90 Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca bu noktada ekranın sol üst kısmında bir nokta çentik bulunduğunu, burada 8 MP'lik bir ön kameranın yer aldığını belirtelim. MediaTek Dimensity 700 işlemci ile gelen V13, 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı sunuyor. Realme V13, 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir pilden güç alıyor. Parmak izi okuyucusu ise telefonun yan çerçevesinde yer alıyor. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzünü kullanan telefon, üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Realme V13 5G desteği sunuyor mu diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım. Evet, telefon MediaTek Dimensity 700 işlemcisi sayesinde 5G bağlantısı sunuyor.

Üç kameralı kurulumda Realme V13'ün 48 MP'lik ana kamerasına ek olarak, 4 cm makro kamera ve bir adet monokrom kamera var.