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Realme X9 Pro hangi özelliklere sahip olacak?

17.06.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme’nin adlandırma şemasında bazı değişiklikler oldu ve Dimensity 1200’e sahip ilk telefonlardan biri olması beklenen Realme X9 Pro, aslında Realme X7 Max 5G olarak piyasaya sürüldü. Şimdi Realme X9 Pro ismine sahip bir cihaz hakkında yine söylentiler ortaya çıktı, ancak bu kez tamamen farklı.

Realme X9 Pro hangi özelliklere sahip olacak?

Cihaz RMX3366 model numarasıyla karşımıza çıktı. Adının “Realme X9 Pro” mu yoksa başka bir şey mi olduğu belirsiz. Bu modelin ayrıntıları, sızıntı kaynağı tarafından sağlanan bazı ek bilgilerle birlikte TENAA’dan geliyor. Şimdilik Realme X9 Pro ile devam edelim. Cihaz DCS’ye göre Snapdragon 870 tarafından desteklenmekte ve en az üç bellek yapılandırmasına sahip: 128/256/512 GB depolama ile eşleştirilmiş 3/8/12 GB RAM. Bu üst düzey 12/512 GB yapılandırma, bunun amiral gemisi durumuna yakın olacağını açıkça ortaya koyuyor.

İŞTE DİĞER ÖZELLİKLER

Arkadaki ana kamera 50 MP Sony IMX766 sensörünü kullanacak. Bu 1/1.56” sensör, OnePlus 9 serisinde, birkaç Reno Pro+ telefonda ve diğer modellerde de kullanılıyor. Ek olarak, telefonun 16 MP modülü (muhtemelen ultra geniş lensli) ve 2 MP yardımcı sensörü var. Spesifikasyon sayfasının geri kalanı, 1.080 x 2.400 piksel çözünürlüğe (20:9) ve muhtemelen yüksek bir yenileme hızına sahip 6.55 inç AMOLED ekran içeriyor.

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Ön tarafta 32 MP selfie kamerası var. Telefon kutusundan çıktığı haliyle Android 11’i çalıştıracak. Görünüşe göre, pil iki hücre arasında bölünmüş 4.400 mAh kapasiteye sahip olacak, bu nedenle hızlı şarjı da destekleyecek. Realme X9 Pro’nun (veya adı her ne ise) ne zaman tanıtılacağı belli değil. Bu arada, bu modelle ilgili bir Snapdragon 778G’den söz edildi, bu yüzden çalışmalarda bir Realme X9 modeli de olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
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