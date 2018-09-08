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Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed Akdağ, Kocaeli'de 'Kayı düğünü' ile evlendi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 16:48 | Son Güncelleme

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed Akdağ, Gebze'de Hünkar Çayırı olarak bilinen alanda düzenlenen 'Kayı Düğünü' ile evlendi. Alanın Fatih Sultan Mehmed'in vefat ettiği yer olduğunu belirten CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan düğün öncesi yaptığı açıklamada düğüne tepki gösterdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise Twitter’da düğünden kısa bir video paylaştı.

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın oğlu Gebze Hünkar Çayırı’nda düzenlenen ‘Kayı düğünü’ ile evlendi. Fatih Sultan Mehmet’in öldüğü yer olarak bilinen Hünkar Çayırı’nda gerçekleşecek olan düğün için Kocaeli’ye gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programının iptal olduğu öğrenildi. Basına kapalı olarak gerçekleşecek düğüne, Meclis Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

Davetiye

Gülşah İstif ile Muhammed Akdağ’ın davetiyesinde düğünün ovada, çadırlar kurularak oluşturulan bir alanda yapılacağı belirtilmiş ve at binilip, ok atılacak davete isteyen konukların “dönem kıyafeti” ile katılabileceği belirtilmişti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Twitter’da düğünden kısa bir video paylaştı.

CHP'Lİ TARHAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan düğün öncesi yaptığı açıklamada seçilen mekana tepki göstererek, “Sayın Recep Akdağ, atalarımızın mirasına bu şekilde mi sahip çıkacak? Daha geçen hafta Cumhurbaşkanı Malazgirt kutlamaları sırasında, ‘bu alana Selçuklu Mimarisi bir eser yapacağız’ demişti. Sultan Alparslan ile Fatih Sultan Mehmed arasında ayırım mı var? Birine itibar gösteriliyor diğeri ayaklar altına alınıyor. Buradan sormak istiyorum Fatih Sultan Mehmed’in vefat ettiği yer olan Hünkar Çayırı’na da düğün salonu mu yapacaksınız?” demişti

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Recep Akdağ Muhammed Akdağ Gebze Fatih Sultan Mehmed kayı düğünü

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah mesut etsin der bu CHP liler herşeye muhalefet...
Size YUH Olsun. ALLAH Sizleri Bildiği Gibi Yapsın. ECDADA Saygı Diye EĞLENCE YAPMIŞLAR. ALLAH Sizleri ve Sizlerden Olacakları, Bildiği Gibi Yapsın. Saygılarımla
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