HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? 2023 Recep ayının 13, 14 ve 15. gününde oruç tutulur mu?

Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? 2023 Recep ayının 13, 14 ve 15. gününde oruç tutulur mu?

27.01.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep ayının 13, 14 ve 15. gününün ne zaman olduğu araştırılıyor. Recep Ayı 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Recep ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili ise 26 Ocak'ta idrak etti. Müslümanlar, bu kıymetli günleri oruç tutarak, Allah için dua ederek geçirdi. Peki Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, bu günlerde oruç tutulur mu?

Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? 2023 Recep ayının 13, 14 ve 15. gününde oruç tutulur mu?

Recep ayının 13, 14 ve 15. günlerinin faziletleri araştırılıyor. 23 Ocak Pazartesi günü üç ayların idrak etmesiyle İslam alemi ibadetlerini yerine getirmeye, dua etmeye devam ediyor. Üç aylara özel ibadetlerin yerine getirilmesi çok sevap... Peki Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, bu günlerde oruç tutulur mu? İşte detaylar...

Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? 2023 Recep ayının 13, 14 ve 15. gününde oruç tutulur mu?

RECEP AYININ 13, 14 VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

Recep ayının 13. günü 4 Şubat, 14. günü 5 Şubat, 15. günü ise 6 Şubat'a denk geliyor. Recep’in ortasına tekabül eden bu günlerin de oruçlu geçirilmesi faziletlidir.

Recep ayının ardından Şaban ve oruç ayı Ramazan gelecek.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer alıyor. (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? 2023 Recep ayının 13, 14 ve 15. gününde oruç tutulur mu?

RECEP AYI İLK GÜN ORUCU

Recep ayının ilk üç gününde oruç tutmak çok sevaptır. İlk oruç vakti 26 Ocak Perşembe gününe denk gelir.

Hadis-i Şeriflerde zikredildiği üzere; “Allah-u Teala, her kim Recep’in birinci gecesinde oruç tutarsa üç sene ibadet sevabı verir” buyuruluyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 yaşında evlendirilen H.K.G. Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Yeni gelişme, talebi kabul edildi6 yaşında evlendirilen H.K.G. Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Yeni gelişme, talebi kabul edildi
Genç yaşta ölürsün demişlerdi! Son halini görenler tanıyamıyorGenç yaşta ölürsün demişlerdi! Son halini görenler tanıyamıyor
YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener olduYSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
Anahtar Kelimeler:
Oruç Üç Aylar recep ayı

En Çok Okunan Haberler

EYT'lilere kötü haber! Tavan miktarı aşağıya çekildi

EYT'lilere kötü haber! Tavan miktarı aşağıya çekildi

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Altılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi! Ortak bildiri yayımlandı

Altılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi! Ortak bildiri yayımlandı

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Özel halk otobüsü baraj gölüne uçtu! Görüntüler ortaya çıktı: Can pazarı, çığlık sesleri...

Özel halk otobüsü baraj gölüne uçtu! Görüntüler ortaya çıktı: Can pazarı, çığlık sesleri...

Heyecanlandıran keşif: Tam 4 bin 300 yıllık! 'Hiç açılmamış'

Heyecanlandıran keşif: Tam 4 bin 300 yıllık! 'Hiç açılmamış'

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.