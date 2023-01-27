Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? 2023 Recep ayının 13, 14 ve 15. gününde oruç tutulur mu?

Recep ayının 13, 14 ve 15. günlerinin faziletleri araştırılıyor. 23 Ocak Pazartesi günü üç ayların idrak etmesiyle İslam alemi ibadetlerini yerine getirmeye, dua etmeye devam ediyor. Üç aylara özel ibadetlerin yerine getirilmesi çok sevap... Peki Recep ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman, bu günlerde oruç tutulur mu? İşte detaylar...

RECEP AYININ 13, 14 VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

Recep ayının 13. günü 4 Şubat, 14. günü 5 Şubat, 15. günü ise 6 Şubat'a denk geliyor. Recep’in ortasına tekabül eden bu günlerin de oruçlu geçirilmesi faziletlidir.

Recep ayının ardından Şaban ve oruç ayı Ramazan gelecek.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer alıyor. (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

RECEP AYI İLK GÜN ORUCU

Recep ayının ilk üç gününde oruç tutmak çok sevaptır. İlk oruç vakti 26 Ocak Perşembe gününe denk gelir.

Hadis-i Şeriflerde zikredildiği üzere; “Allah-u Teala, her kim Recep’in birinci gecesinde oruç tutarsa üç sene ibadet sevabı verir” buyuruluyor.



